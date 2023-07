Nederlands streetwear merk Filling Pieces lanceert collecties met LGBTQ+ merken voor inclusie in de streetwear

Eind juli bracht het Nederlandse streetwear merk Filling Pieces een capsulecollectie uit in samenwerking met het Duitse skatemerk Dagger. Het up en coming Duitse merk werkt nauw samen met de LGBTQ+ community en refereert aan het glam punk tijdperk. Met een dosis panterprint was de collectie anders dan wat we van Filling Pieces (mede bekend door zijn Low Top schoen, die de streetwear en high fashion overbrugt) gewend zijn. Begin augustus volgt de lancering van een capsulecollectie door Filling Pieces en Yamuna, een multi-disciplinaire queer artiest die zich toewijd aan het dienen en vieren van de underground LGBTQ+ subcultuur ballroom community. Het resultaat is een drop vol zachte, kleurrijke stijlen.

De frisse wind brengt stof tot nadenken. Hoe zit het eigenlijk met LGBTQ+ representatie in de streetwear? Volgens Filling Pieces marketing manager Alberto Lopez heeft de streetwear-industrie hierin nog een behoorlijk lange weg te gaan. Vooral in vergelijking met bijvoorbeeld de high-fashion, waarin grotere stappen worden gezet omtrent inclusie en representatie, zijn de verschillen volgens hem groot. Met de samenwerkingen hoopt hij de brug te leggen tussen de queer cultuur en de streetwear om zo tot een meer inclusieve toekomst te komen.

Filling Pieces is daarvoor de juiste plek, zo heeft hij ervaren. Sinds Filling Pieces in 2009 opgericht werd door Guillaume Philibert Chin, was merk-ethos ‘bridging the gap’ de belangrijkste waarde en hoeksteen van het bedrijf. Het merk legt hiermee al ruim tien jaar bruggen tussen mensen van verschillende culturen en etniciteiten. Toen Lopez zich twee jaar geleden bij het bedrijf voegde en met Chin het gesprek over de LGBTQ+ representatie aanging, werd er vastgehouden aan het merk-ethos, maar op geheel nieuwe gronden.

Het eerste grote project dat zich hierop richtte was met Zalando. Een reflectie van een jaar waarin Filling Pieces interne veranderingen doorvoerde en dit weerspiegelde in projecten en samenwerkingen, legt Lopez uit. Later was er een samenwerking met Joolz gericht op non-traditionele familie en in de laatste Keti Koti campagne was er een focus op queer talent. Inmiddels is een steeds groter deel van het Filling Pieces-team queer en afkomstig vanuit verschillende achtergronden. “Dit is organisch zo ontstaan, maar diversiteit is hoe dan ook onze belangrijkste waarde”, vertelt Lopez. FashionUnited ging met hem in gesprek over de collecties en de rol die ze vervullen voor Filling Pieces en de streetwear industrie.

Kun je wat meer vertellen over hoe je de rol van inclusie en representatie in de streetwear wereld ziet?

Voor mijn gevoel is streetwear nog steeds erg masculien. Dit zit verweven in de gemeenschap en het erfgoed. Natuurlijk zijn er veel modemerken die raken op de queer-gemeenschap en ook binnen de streetwear groeit de representatie langzaam, maar er is nog een lange weg te gaan. Dit is waar ik hoop verandering in aan te brengen voor Filling Pieces. Toen ik bij het merk kwam, voelde en zag ik dat het imago dat ook Filling Pieces als merk projecteerde erg mannelijk was. Ik wilde wat meer openstaan voor het overbrengen van verschillende soorten energie, zodat het merk toegankelijker wordt voor iedereen.

Hoe ging dat?

Het is mooi als je de volledige steun hebt van de oprichter van het merk. We delen dezelfde visie en het is voor iedereen intern een mooie leercurve geweest. Over het algemeen denk ik dat het allemaal te maken heeft met onze merkwaarden en echt de visie die Chin aan het begin had: 'bridging the gap’. Dus het overbruggen van verschillende soorten mensen en culturen. Met Chin besprak ik dat als we echt een merk willen opbouwen op die basis, we daar volledig naar zouden moeten handelen. We begonnen toen te kijken naar niet alleen ras en etniciteit, maar ook naar geslachten en seksualiteiten.

Het was mooi hoe Chin en ik aan tafel zaten en hij meer wilde leren over hoe we diverser kunnen zijn als merk en hoe we dat intern kunnen doorvoeren. Hij vertrouwde me in die visie en om deze weg in te slaan. We hebben mensen aangenomen die me zouden helpen dit echt op te bouwen en het merk ook geloofwaardigheid te geven. Ook intern leidde dit tot initiatieven. We hebben een ‘culture club’ opgericht om het team te educeren over culturele onderwerpen, waaronder de queer gemeenschap. We organiseren hiervoor elke twee weken activiteiten als paneldiscussies en uitstapjes. Ik ben zelf queer, maar wanneer je queer personeel aanneemt betekent dat niet dat alles verandert van de ene op de andere dag. Ook voor mij is het een reis geweest om naar mensen te luisteren en nieuwe manieren van werken te ontdekken.

Waarom kozen jullie voor een samenwerking met Dagger en Yamuna?

We deden natuurlijk eerder al samenwerkingen met Zalando en Joolz en werkten ook met LGBTQ+ artiesten voor Keti Koti. In deze samenwerking wilden we specifieker ingaan op diversiteit en identiteit. Energie speelde hierbij een kernrol. Dat is ook de slogan voor beide campagnes: “Energy is everything”. We wilden voortbouwen op die filosofie dat mode persoonlijk is. De perceptie van wat vrouwelijk, mannelijk of neutraal is, is voor iedereen anders. We wilden dus verder gaan dan het mannelijke en vrouwelijke polariseren en deze twee pijlers juist koppelen aan een gevoel dat van dag tot dag anders kan zijn. Het maakt niet uit welke gender- of seksuele identiteit je hebt; mode zou daar niet om moeten draaien. Het gaat om zelfexpressie. 's Ochtends kun je je super vrouwelijk voelen of krachtige energie hebben, en 's avonds kan dat weer anders zijn. We wilden capsules creëren die voor iedereen zijn, om verschillende soorten energie uit te drukken op verschillende momenten.

Daarom kozen we voor de twee merken die dat naar ons idee het beste konden uitdragen doordat ze beide een distinctief eigen en zeer verschillende energie overbrengen. Als je Yamuna ontmoet, is ze zo gedurfd, krachtig en assertief met een super vrouwelijke, uitgesproken roze energie, terwijl dat bij Dagger meer punk, underground en uitdagend is. Maar beiden zijn queer en beiden voelen zich daar comfortabel bij. We wilden merken kiezen die eigenlijk heel verschillende energie uitstralen, maar toch onder hetzelfde merk-paraplu kunnen samenwerken.

Het was voor ons ook belangrijk vertegenwoordiging te geven aan verschillende markten. Daarom hebben we gekozen voor Dagger in Duitsland en Yamuna in Nederland.

Links: Dagger oprichter Luke Rainey, rechts: Yamuna Forzani. Credits: Filling Pieces

'Energy is everything' collectie door Filling Pieces in samenwerking met Dagger en Yamuna. Credits: Filling Pieces

Kun je wat meer delen over het creatieve proces achter de collecties?

Ik denk dat we in dit geval voornamelijk een facilitator waren. Als we zeggen dat we een platform bieden aan queer talent, dan menen we dat ook echt. We zaten met hen samen, bespraken wat identiteit en energie voor hen betekenen en legden onze waarden en merkidentiteit uit, die ze goed begrepen en respecteerden. Onze loafer is een van onze meest iconische stukken, dus gaven we hen dat als canvas om de collectie en de capsule te creëren. In die zin waren de drie merken vertegenwoordigd. Wij gaven hen de bouwstenen, de al bestaande kledingontwerpen, en zij creëerden vervolgens hun interpretatie daarvan. Uit respect voor de identiteit van beide merken kozen we ook samen de fotograaf, assistent-regisseur en de cast voor de campagne. Het was echt teamwork.

Hoe zijn de reacties op de nieuwe stuks?

Ik begrijp dat het voor sommige mensen aanvankelijk misschien te ver afstaat van wat we gewend waren te doen. Zoals ik eerder al zei, het merk begreep diversiteit voornamelijk in termen van etniciteit, en nu willen we deze deur openen en laten zien dat diversiteit veel meer omvat, vooral in streetwear en mode. Dat kan aan het begin enigszins contrasterend zijn. Maar, tot nu toe zijn alle reacties die we hebben gekregen echt goed.

Sommige mensen hebben gezegd dat dit behoorlijk gedurfd is voor ons merk, maar niets dat echt slecht is. Ik denk dat het meer te maken heeft met het feit dat ons merk stevig geworteld is in bepaalde esthetiek, en het openen van deze nieuwe deur kan inderdaad enigszins contrasterend zijn. Ik denk dat onze community dit begrijpt, en dat had ik ook verwacht.

Het is wel belangrijk consistent te zijn en echt te blijven investeren in deze richting. Ik denk dat het babysteps zijn. We zullen echt het pad moeten effenen. Blijven doorgaan met projecten zoals we hebben gedaan. Dit is geen eenmalige gebeurtenis. Ik wil niet dat iemand denkt dat we dit slechts voor de show doen. We hebben meer dan een jaar nauw samengewerkt met de community en we zullen hiermee doorgaan. Het gaat om meer dan alleen een signaal afgeven.

Los van de directe invloed van Filling Pieces, hoe zie je de toekomst van streetwear wat betreft inclusiviteit?

Je ziet steeds meer mensen van de LGBTQ+-gemeenschap vertegenwoordigd in streetwear en ik denk dat de toekomst daar ligt. Ik zie het bijvoorbeeld bij merken als Daily Paper, die ook die kant op gaan en de gemeenschap opzoeken. Maar het kost tijd en zou sneller moeten. Daarom maken we deze stappen, omdat er soms een statement nodig is. Als het aan mij ligt, is er geen tijd te verliezen.

Zitten er nog andere samenwerkingen in de pijplijn?

We willen blijven samenwerken met de queer gemeenschap en andere minderheden. Het is belangrijk om te vermelden dat het voor ons niet alleen gaat om samenwerkingen met andere queer merken, maar dat we voortdurend samenwerken met queer fotografen, modellen, stylisten, en creatieven. Ons team en de mensen met wie we wekelijks samenwerken, zijn vaak queer talenten die ons helpen om de visie van het merk over te brengen. Op dit moment hebben we enkele samenwerkingen in de planning, bijvoorbeeld met het Nederlandse merk Fest, maar het is vooral belangrijk met wie je samenwerkt om de samenwerkingen tot leven te brengen.

Als ik terugblik naar twee jaar geleden en dan zie waar we nu staan, ben ik enorm blij. Deze twee capsule collecties voelen als het ware als mijn baby's. Het voelt als een kristallisatie van alles waar we aan hebben gewerkt en wat we proberen te veranderen van binnenuit in het bedrijf. Natuurlijk hebben we het project met Zalando en alle andere samenwerkingen die we hierin deden, maar werken met twee zulke bijzondere queer-merken is een echte eer voor mijzelf en het merk waar ik deel van uit maak.

'Energy is everything' collectie door Filling Pieces in samenwerking met Dagger en Yamuna. Credits: Filling Pieces

De Filling Pieces x Dagger drop omvat een zwarte blouse, een tanktop, shorts en loafers waarbij luipaardprint en de kenmerkende kleur blauw van het merk centraal staan.

De Filling Pieces x Yamuna drop bestaat uit een knitted cardigan en spencer, een strakke monogram print top en loafers, elk met kunstwerken door Yamuna zelf ontworpen.