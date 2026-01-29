Nederlands vakmanschap in Gestuz-show tijdens Copenhagen Fashion Week

De samenwerking tussen Gestuz en Atelier Edith Beurskens

Copenhagen Fashion Week is nog in volle gang en modepubliek uit alle hoeken van de wereld strijkt neer in de Deense hoofdstad. Gister stond Gestuz op de agenda, inclusief een stukje Nederlands vakmanschap.

Het Nederlandse tintje kwam van het Nederlandse atelier Edith Beurskens en kunstenaar April Van Domburg, die aan een serie objets trouvés-sieraden werkte – kunstobjecten gemaakt van gevonden of alledaagse voorwerpen die een nieuwe betekenis krijgen – waaronder een opvallende draagbare olijf die ook in het decor terugkeerde.

Van Domburg vertelt op Instagram dat zij en Beurskens een intuïtieve werkwijze delen, waarbij de focus vooral ligt op keramische wandsculpturen, boules en op boules geïnspireerde accessoires. “We laten ons vooral inspireren door onze dagelijkse omgeving en vertalen de details, texturen en vormen die we om ons heen waarnemen naar sculpturale en abstracte objecten,” aldus Van Domburg.

Het atelier heeft ook een webshop waar handgemaakte keramische kunst wordt verkocht, variërend van tassenbedels en kettingen tot vazen en sleutelhangers. Naast standaardontwerpen bieden ze ook de mogelijkheid om een eigen kleurencombinatie samen te stellen, bijvoorbeeld in olijfgroen.