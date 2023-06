Net-a-Porter zet in op ‘power’ en gemak voor FW23-seizoen

Tijdens het FW23-catwalkseizoen werd er duidelijk een frisse kijk op luxe gepresenteerd. Of het nu ging om minimalistische ontwerpen of draagbare basis-items. Het waren deze elementen die Net-a-Porter dit seizoen als leidraad nam voor zijn inkoopperiode, omdat het zich meer wil richten op de zogenaamde 'extreem belangrijke mensen' (EIP's), een groep die 3 procent van het klantenbestand opmaakt maar bijdraagt aan 40 procent van de omzet.

Om deze groep verder uit te bouwen en ervoor te zorgen dat deze "robuuste" groep consumenten meer investeert in hun garderobe, breidt Net-a-Porter het assortiment, loyaliteitsprogramma en circulariteit aanbod uit, aldus Libby Page, marketing directeur bij Net-a-Porter tegen FashionUnited. Hoewel al deze aspecten in overweging moeten worden genomen, ging het platform onder leiding van Page verder in op zijn inspanningen om zijn productaanbod te definiëren in een seizoenspresentatie over FW23.

FashionUnited nam een kijkje in Net-a-Porter's bepalende trends voor herfst/winter 2023 en wat ze zouden kunnen betekenen voor de seizoenen daarna.

Draagbaar en minimaal

(From left) AW23 collections by Gucci, Loewe and Tove. Images: Launchmetrics Spotlight

Veel van Page's focus was gericht op een consistent "moderne luxe" thema, waarvan ze zegt dat het zowel op de catwalk als in het echte leven aanwezig is, of het nu gaat om berichten in de media over "stille luxe", het laatste seizoen van HBO's Succession of de nauwlettend in de gaten gehouden rechtszaak tegen Gwyneth Paltrow. Page voegt eraan toe: "Deze stemming heeft het toppunt van consumentisme bereikt en remt voor ons nog niet af. Hoewel ik moet zeggen dat dit geen trend of nieuwe golf is, maar eerder een winkelmentaliteit die onze EIP's al sinds SS23 hebben."

Voor het komende seizoen werkte Page deze observatie uit in wat ze de "wearable necessities" trend noemde, met witte shirts, zwarte jassen en tanktops als het toppunt van luxe voor FW23. Hoewel er een aantal gevestigde merken waren die het vuur van deze trend aanwakkerden, waren het de nieuwere labels die echt furore maakten, waaronder Tove, dat zijn debuut maakte in Londen. Ook Page's "modern minimalisme" trend is gericht op ‘clean cut’ mode, zij het met verwijzingen naar tijdperken uit het verleden. Ze voegt eraan toe: "Zonder frivoliteiten gaf modern minimalisme ons favoriete decennium, de jaren 90, een coole, architectonische en verheven make-over. De silhouetten, het monochrome kleurenpalet en de hardwaredetails deden het woord en transformeerden de inspiratie uit de jaren 90 waardoor ze moderner aanvoelen dan ooit tevoren."

(From left) AW23 collections by Ferragamo, Gabriela Hearst and Nensi Dojaka. Images: Launchmetrics Spotlight

Moeiteloze avondkleding

(From left) AW23 collections by Loewe, Ann Demeulemeester and Tove. Images: Launchmetrics Spotlight

Net als de vorige trend, merkt Page ook een duidelijke, moeiteloze essentie op binnen de avondkleding, aangezien vele ontwerpers de modeweken gebruikten om een frisse kijk op de categorie te presenteren. Hierover zegt Page: "In overeenstemming met de simplistische toon van het seizoen zagen we een voortzetting van ingetogenheid en een gestroomlijnde benadering van avondkleding op de catwalk en dit vertaalt zich al naar de rode lopers waar stylisten en beroemdheden voor een veel ingetogener benadering hebben gekozen." Ann Demeulemeester en Loewe toonden elk vloeiende zijdeachtige jurken met eenvoudige silhouetten, die volgens Page een vorm van "old school Hollywood glamour" waren. Ze voegt eraan toe: "De omslag van de catwalk naar de rode loper is nog nooit zo snel geweest, het is een marketingtool bij uitstek geworden en ontwerpers die nog niet bekend staan om hun avondkleding zien deze kans."

Pakken en sterke details

(From left) AW23 collections by Proenza Schouler, Saint Laurent and Chloé. Images: Launchmetrics Spotlight

Een opvallende observatie van Page is dat tijdens het modeseizoen 13 verschillende ontwerpers hun shows openden met hun eigen interpretatie van een zwart pak en wit overhemd, waarmee ze de toon zetten voor de terugkeer van tailoring op de catwalk. Ze vervolgt: "Het draaide allemaal om traditionele pakken, geïnspireerd op herenkostuums - gepolijste, precieze snits in combinatie met accessoires met zwarte stropdas. De looks voelden vers van Savile Row en hadden een extreem androgyne uitstraling, waardoor het idee van genderneutraliteit werd gepromoot." Page verklaart ook dat ze verwacht dat deze trend zowel Net-a-Porter als Mr Porter klanten zou aanspreken, waardoor er meer crossover shopping zou ontstaan. "Deze sfeer voelde als een krachtige knipoog naar de acceptatie van vrouwen die zich laten inspireren door mannenkleding," voegt ze eraan toe.

Details zijn ook een belangrijk onderdeel van het seizoen, te zien in het gebruik van onder andere dekens, taillebanden, kousen en collen. Page stapt duidelijk af van de eerder genoemde casual trends: "Dit seizoen was er misschien een van eenvoud, maar het is de aandacht voor detail die een grote impact maakt. Ontwerpers gaven ons interessante stylingdetails en accessoires om hun collecties echt tot leven te brengen en ons nieuwe manieren te laten zien om deze kledingstukken te dragen."

Net-a-Porter hoopt shoppers te helpen deze trend over te nemen door middel van nieuwe functies op de app Digital Wardrobe. Via deze service kunnen klanten een outfitbuilder gebruiken, waarmee ze nieuwe kledingstukken kunnen ontdekken en leren hoe ze deze kunnen stylen met eerdere aankopen. "Opnieuw laten we onze klanten zien hoe ze meer kunnen doen met minder," concludeert Page.

(From left) AW23 collections by Alexander McQueen, Valentino and Versace. Images: Launchmetrics Spotlight

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.