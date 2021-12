Netflix-serie 'Emily in Paris' komt met shoppable content

Toen de tv-serie met hoog fashion gehalte ‘Emily in Paris’ vorig jaar op Netflix van start ging, overtrof het de verwachtingen van de meeste critici en trok het bijna 60 miljoen kijkers. Nu het tweede seizoen te streamen is, hoopt het moederbedrijf van de serie, ViacomCBS, munt te slaan uit de populariteit ervan door een shoppable content kanaal te lanceren waar looks uit de show kunnen worden gekocht op Netflix.shop, de webshop van Saks en in sommige fysieke Saks-winkels.

De kostuumontwerper van de show, Marylin Fitoussi, heeft luxe en betaalbare mode gemengd, met looks van het door Alber Elbaz opgerichte label AZ Factory, en Chanel-eigen merken Goossens Paris, Maison Michel, Causse Gantier en Barrie die allemaal meewerken aan de looks in de serie.

Netflix heeft hoge verwachtingen als het gaat om het commercialiseren van mode via zijn storytelling, met de recente Balmain-samenwerking voor ‘The Harder they Fall’ tot succesvolle series zoals Bridgerton en Squid Game. Van die laatste serie werd actrice Ho Yeon Jung ambassadeur voor Louis Vuitton.

In juni kondigde Netflix aan dat het Netflix.shop zou lanceren, een webshop die gecureerde producten en rijke storytelling combineert in een Netflix shopping ervaring. De online winkel zal regelmatig exclusieve gelimiteerde edities van kleding en lifestyle-producten uitbrengen, gekoppeld aan de shows en het merk.

"Grote verhalen overstijgen schermen"

In een persbericht zegt Netflix: "We vinden het geweldig wanneer grote verhalen schermen overstijgen en deel gaan uitmaken van het leven van mensen. We zijn altijd op zoek naar hoe we de wereld van onze verhalen kunnen uitbreiden voor fans, van kleding en speelgoed tot meeslepende evenementen en games."

Om Emily in Paris shoppable te maken, werkte de afdeling Consumer Products van ViacomCBS samen met de Mint Group, een in Parijs gevestigde inkooporganisatie voor mode en merchandise, die met merken samenwerkte om zowel stijlen met een subtiel Emily in Paris-logo als stukken die bij uitstraling van de show passen, op de markt te brengen.

De eerste items die te koop zijn, oorbellen van juwelenontwerper Roberto Coin zijn sinds november te koop op Saks.com en in geselecteerde winkels. De andere merken verschijnen op 22 december op Saks.com en in de webshops van de participerende merken, plus op geselecteerde detailhandelslocaties. Netflix.shop zal ook een selectie van de merchandise te koop aanbieden, tegelijk met de release van de show.

Het idee voor co-branding en gecureerde select merchandise gebonden aan de show kwam nadat de Mint Group directeur Mindy Prugnaud een ontmoeting had op de set van het eerste seizoen van Emily in Paris met bedenker Darren Star. "Ik ben een grote fan van zijn werk," zei ze, "Er was een kans om dit tv-project voor de eerste keer te verbinden met luxe; het is immers opgenomen in Parijs, en de kostuumstijlen zijn gemaakt met Europese merken. Mint Group gelooft sterk in 'shoppable content is de toekomst die entertainment en retail verbindt'.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.