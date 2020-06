Neutrale tinten en corona-proof winkels: Trends voor AW21/22 volgens Francq Colors

“De coronacrisis is een disruptieve gebeurtenis, maar biedt ook opportuniteiten voor ondernemers en de branche.” Dat stelt trendwatcher en kleurexpert Hilde Francq van het Belgische Francq Colors Trend Studio dinsdagmiddag tijdens haar trend-webinar. Naast trends in een post-Covid19-wereld, bespreekt Francq de kleur- en materiaaltrends voor het herfst/winter 2021/22-seizoen. FashionUnited woonde de webinar bij.

Francq Colors: “Coronacrisis zorgt voor een totale reset in de modeindustrie”

Francq opent haar webinar met een bespreking van de invloed van de coronacrisis op de branche en op het consumentengedrag. Ze ziet dat de coronacrisis leidt tot allerlei nieuwe ideeën. “Macrotrends ontstaan meestal vanuit een disruptieve gebeurtenis. Vandaar dat een crisis altijd nieuwe ideeën versnelt. Ook voor u als ondernemers is het zaak om met nieuwe ideeën te komen.” Als voorbeeld van creatieve ideëen die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan noemt Francq mondmaskers met gezichten erop, zodat iemand zijn of haar telefoon kan blijven ontgrendelen met gezichtsherkenning.

Daarnaast signaleert Francq een reset op het gebied van vier aspecten als gevolg van de coronacrisis. Allereerst is er de reset van het tempo. “Het leven gaat langzamer, en mensen voelen zich opgelucht dat ze hun leven even kunnen vertragen,” aldus Francq. Ook merken gebruiken de vertraging als een bezinning van hun activiteiten, vertelt ze. “Zo heeft Yves Saint Laurent aangegeven niet meer mee te doen aan de traditionele modekalender.” Ook ziet Francq een reset van de consumptie. “Het consumptiepatroon verandert, en dat biedt nieuwe business-mogelijkheden.”

Verder stelt Francq een reset van waarden vast. “Ethisch verantwoord consumeren wordt de toekomst. Het is een tijd van realisme, een tijd van doen wat nodig is zonder al teveel poespas.” Als voorbeeld noemt Francq modehuizen als Prada en Gucci, die zich hebben toegelegd op de productie van mondmaskers. Het vierde aspect waarop een reset plaatsvindt, is bij mensen zelf. “We gaan meer denken over onszelf. In plaats van voortdurend te worden geëntertaind, gaan we zelf weer creatief bezig zijn.”

Trends voor AW 2021/22: Neutrale kleuren en corona-proof winkels

De belangrijkste kleuren voor het herfst/winter 2021/22-seizoen zijn volgens Francq de neutrale tinten met een warme ondertoon. Als voorbeeld noemt ze verschillende bruintinten en zongedroogde tarwe- en graantinten.

Met het oog op de coronacrisis, waarvan we volgens Francq in het herfst/winter 2021/22-seizoen nog herstellende van zullen zijn, geeft de trendwatcher tips voor een corona-proof winkelinrichting. Als belangrijk punt noemt ze hygiëne in de winkel, waarbij ze het gebruik van materialen die moeilijk schoon te maken zijn, afraadt. Daarnaast stimuleert Francq het gebruik van koper in het winkelinterieur, aangezien het coronavirus daar korter op blijft leven dan op andere materialen. Ook hecht Francq belang aan schone lucht en geavanceerde filtersystemen in winkels.

Beeld: via Francq Colors Trend Studio