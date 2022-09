New York Fashion Week ziet meer diversiteit, gelijkheid en inclusie op de catwalks

Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn de afgelopen jaren belangrijke onderwerpen geweest in de modewereld, variërend van de vertegenwoordiging van meer plus-size modellen tot het aannemen van meer talent uit minderheden. Dit seizoen waren diversiteit en inclusie de rage op de catwalks, met ontwerpers en organisaties die ruimte bieden aan raciale minderheden, verschillende lichaamstypes en verder kijken dan alleen de valide mensen.

Dit jaar was Double Take een van de shows die begon op de dag voordat New York Fashion Week officieel begon, een show die tot stand kwam als een samenwerking tussen de spinale musculaire atrofie gemeenschap, Open Style Lab, een non-profit organisatie voor toegankelijke mode, en Genentech, een biotech bedrijf gericht op onderzoek naar levensbedreigende ziekten. Het doel van de modeshow was de bewustwording van de adaptieve modebeweging te vergroten en de banen verder te diversifiëren.

New York Fashion Week lente/zomer 2023 diverser dan ooit

De meerderheid van de modellen in de Double Take show waren zelf lid van de SMA (spinale spieratrofie) gemeenschap, en in sommige gevallen werden ze vergezeld door valide ouders of partners die pleitbezorgers waren voor de SMA gemeenschap.

"Ik vind het geweldig om te zien dat mijn dochter een plaats heeft in de mode-industrie," zei Amber-Joy Watkins, wiens jonge dochter, Celine Domalski, naast haar in de show liep. "Het is een droom die uitkomt voor ons. Hoewel mijn dochter geen ernstige lichamelijke beperkingen heeft als het gaat om kleding, is ze erg smal voor haar lengte, en daar lopen we tegen problemen aan. De jurk waarin ze op de catwalk liep is op maat gemaakt voor haar kleine gestalte. Het was geweldig om deel uit te maken van dit proces en haar een jurk te geven die haar past zoals kleding hoort te passen."

Adam Pryor, lid van de afdeling corporate relations van Genentech, vertelde aan FashionUnited: "Ons bedrijf wilde verder gaan dan alleen de mensen voor wie we medicijnen leveren. Genentech heeft een programma genaamd SMA My Way dat zich inzet om de SMA gemeenschap te ondersteunen. We willen het gewoon echt maken, zodat deze mensen worden gezien voorbij hun handicap en voor hun creativiteit en passies, en mode past daarbij."

Beeld: Genentech

Deze New York Fashion Week was ook een mijlpaal voor inclusiviteit van plus-size. Private Policy toonde plus-modellen op hun catwalk en Christian Siriano had zijn gebruikelijke inclusie van plus-size supermodellen.

Een van de grootste namen die plus-size modellen onder de aandacht bracht was echter Tommy Hilfiger, die een van de meest besproken shows had tot nu toe deze New York Fashion Week. Hilfigers show vond plaats in de Skyline Drive-In in Brooklyn, New York, en bevatte niet alleen zijn nieuwste collectie en Richard Quinn samenwerking, maar ook top plus-size modellen Ashley Graham en Paloma Elsesser.

Hoewel vrouwelijke modellen met een maatje meer al lang ter discussie staan en steeds meer vertegenwoordigd zijn op de catwalks van de New York Fashion Week, werden de mannen vaak buiten het gesprek gelaten en genegeerd. Dat was tot de show van Tommy Hilfiger zondagavond. Hilfiger liet niet één, maar twee plus-size mannelijke modellen op zijn catwalks lopen, waaronder Chad J die met applaus over de catwalk liep. Tommy streefde ook naar rassendiversiteit met het inheemse Amerikaanse model en activist Quannah Chasinghorse die zijn show liep. Als een van de meest opmerkelijke namen in Amerika was Hilfiger een ontwerper wiens show echt een afspiegeling was van alle Amerikanen.

Dit jaar is voor het eerst 25 procent van de ontwerpers die op de CFDA-modekalender staan, zwart. Voordat de New York Fashion Week officieel van start ging, beschreef Fern Mallis, die beschouwd wordt als de "peetmoeder van de New York Fashion Week", het komende seizoen als "terug met wraak" tijdens de lunch van de FIT Couture Council. Tot nu toe is dat ook gebleken en is het een keerpunt in de Amerikaanse mode op het gebied van diversiteit.