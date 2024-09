New York streetstyle: Fancy denim, modern preppy, baggy shorts en meer

De Amerikaanse feestdag Labor Day begin september markeert het einde van het zomerseizoen en kan voor veel New Yorkers een gevoel van melancholie met zich meebrengen. Voor anderen betekent het echter het begin van een maandlange uitstap naar de toekomst van de mode. Nergens is die opwinding meer voelbaar dan op straat, buiten de verschillende modeshows en presentaties.

Mode-redacteuren, inkopers, influencers, beroemdheden en andere fashionista's lieten hun stijlkennis zien op New York Fashion Week voor SS25 en hier zijn enkele van de trendhoogtepunten.

Jean genies

Het in 2014 opgerichte Area heeft inmiddels cultstatus verworven. Meer dan één aanwezige droeg spijkerbroeken met hartvormige uitsparingen uit de pre-fall 24-collectie van het label. De blauwe high-rise jeans met met kristallen versierde uitsparingen van het duo waren ook te zien. Een ander cultlabel, Bershka, werd in 1998 opgericht als onderdeel van het Spaanse megamerk Inditex. Een aanwezige droeg hun baggy jeans met opgedrukte strikversieringen en een zwarte cropped top en blazer.

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

Get shorty

Van chique tot sportief, er was een verscheidenheid aan oversized shorts te zien. Dit omvatte geplooide shorts met een off-the-shoulder gebreide top en chique accessoires; bruine denim shorts met een bruine leren motor-jack; bruine faux geperste leren shorts onder een lang gestreept shirt en crème denim shorts gecombineerd met een oversized sweatjack en een wit tanktop.

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

Preppie on top

Met de ervaren ontwerpers Ralph Lauren en Tommy Hilfiger die allebei een soort renaissance beleven, lieten de aanwezigen zien hoe ze preppy crickettruien, honkbaljacks en gestreepte shirts op een vernieuwende manier konden dragen, waarbij ze vaak broeken verruilden voor kousen of blote benen.

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

Highs and lows

Er is iets oneindig stijlvol aan een asymmetrisch ontwerp. Een aanwezige droeg een paar blauwe spijkerbroeken uit de Coperni Resort 25-collectie die was omgevormd tot een asymmetrische rok en gedragen over een geruite blazer. Een andere showbezoeker droeg Tibi's kameelhaar gebreide cape over een bijpassende trui en baggy shorts. Een asymmetrische top van zijdemix werd gecombineerd met een zwarte broek en een zwarte jersey gebreide jurk met een asymmetrische zoom werd aan één kant off-the-shoulder gedragen.

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

Bubble up

De interesse in de mode van de jaren '80, '90 en '00 blijft bestaan, met microkorte lengtes en ballonrokken. Passend genoeg stapte Susie Lau, ook bekend als 'Susie Bubble', in zo'n look; een oranje taftjurk van Molly Goddard. Een andere aanwezige zag er onberispelijk uit in een korte paarse jurk met mille feuille-lagen uit de Alaïa FW 24-collectie. Op weg naar de Tory Burch-show werd Paige Lorenze gefotografeerd in een stenen windjack over een micromini met een ballonrok. Een fashionista die naar dezelfde show ging, droeg een ensemble uit de SS24-collectie van de ontwerper.

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

Jumbled up

Verschillende aanwezigen gebruikten de tactiek van collage, waarbij ze een verscheidenheid aan vormen en texturen combineerden. In één geval betekende dat een gestreepte baggy sweatshirt over een tweedelige rok, aangevuld met slouchy paarse suède laarzen, een bandana-hoofddoek en een bruine suède schoudertas met een blauwe veren boa. Een roze geruite rok met een split afgezet met een volant werd gedragen met een wit-roze T-shirt en korte Ugg-laarzen met een bloemmotief. Zoals te zien was in Brooklyn, droeg een showbezoeker drie lagen gaas en kant over een roze taftrok en droeg een geruite crossbody-tas. Ondertussen werd Susie Lau gespot in roze transparante en kanten lagen van Simone Rocha.

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight

NYFW SS25 street style Credits: NYFW SS25 street style ©Launchmetrics/spotlight