New York vindt haar balans in beroemde gezichten, wereldwijde aanwezigheid en politieke statements

New York Fashion Week heeft officieel haar SS25-seizoen afgesloten en voordat we doorgaan naar de Britse tegenhanger in Londen, kijken we terug op enkele hoogtepunten uit een week in de Big Apple. En wat een week was het. Zoveel zelfs dat er binnen de bredere modegemeenschap een vraag blijft opkomen: heeft New York haar glans terug? Met een overvloed aan beroemdheden, de opkomst van voorheen op Europa gerichte giganten en een lawine aan shows die een sociale media-storm ontketenden, zou het antwoord wel eens ja kunnen zijn.

De status van New York werd vaak beschouwd als tanend in de schaduw van Milaan en Parijs, twee steden waar veel van haar geboren en getogen ontwerpers naar toe zijn getrokken op zoek naar meer internationale erkenning. Toch hing er dit jaar een verandering in de lucht. Dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de gelijktijdige US Open, waardoor een stroom van trendgevoelige A-listers moeiteloos tussen de tennisbanen en de catwalk kon bewegen. De nadruk op sport hield daar niet op. In het kielzog van de Olympische Spelen van Parijs 2024 sierden atleten de eerste rijen van vele shows en maakten zelfs hun debuut op de catwalk. Zo schakelde Kim Shui de hulp in van turnster Jordan Chiles, terwijl gouden medaillewinnaar Noah Lyles het gezicht werd van Willy Chavarria's show.

Sportsterren nemen het middelpunt in

(Links) Noah Lyles in Willy Chavarria's show en (rechts) Jordan Chiles in Kim Shui's show. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hier was Lyles gekleed in een look die het concept van Chavarria’s collectie moest weerspiegelen, bedoeld om de immigranten van 'América' – de titel van de collectie – te eren. Modellen kwamen tevoorschijn voor een Amerikaanse vlag, gekleed in outfits die "de essentie van Amerikaanse vindingrijkheid" moesten belichamen. Dit omvatte moderne versies van typisch Amerikaanse items, zoals cowboyhoeden en American football-uitrusting. Een belangrijke samenwerking was die met Adidas, een partnerschap dat volgens een persbericht voortkwam uit "een langdurige wederzijdse inspiratie en affiniteit tussen de twee merken". Via 22 stukken verkenden en daagden ze de traditionele normen van sportkleding en mode uit, waarbij sportklassiekers net buiten herkenning werden getrokken – zo werden bijvoorbeeld boksshorts omgetoverd tot een maxi-rok met een hoge split.

Alaïa SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bekende gezichten gingen veel verder dan de sportwereld en droegen bij aan het versterken van de online aanwezigheid van NYFW, aangezien fans genoten van het spotten van hun 'favorieten' bij verschillende shows. Het is een cultuur die in Parijs en Milaan gebruikelijk is, waar doorgaans ster-geïnfesteerde gastenlijsten grote toeschouwersmassa's trekken. Alaïa, een merk dat ooit uitsluitend aan Parijs was gewijd, veroverde New York met verve en trok zelfs superster Rihanna aan, die zich voegde bij een al indrukwekkende rij van prominente gasten, waaronder Naomi Campbell en Linda Evangelista.

Creatief directeur Pieter Mulier gaf zichzelf de taak om de moderne Amerikaanse mode te definiëren onder het dak van het Guggenheim Museum, waar hij lokale pioniers als Charles James en Halston eerde, zoals opgemerkt in de shownotes van de collectie. Mulier zei: "Voor mij betekent Amerikaanse schoonheid vrijheid, van lichaam en geest. Een eenvoud, een moderniteit en directheid, een puurheid. Zowel voor Alaïa als voor mijzelf is Amerika een thuis weg van huis. Ik heb drie jaar in New York gewoond. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. En in de jaren 80 was het voor Azzedine Alaïa een stad waar zijn kleding en ontwerpfilosofie werden omarmd, waar hij zijn eerste winkel opende."

Tommy Hilfiger SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een merk dat trouw is gebleven aan zijn thuishaven, is niemand minder dan Tommy Hilfiger, wiens gelijknamige ontwerper New York altijd als een solide basis heeft behouden. Voorafgaand aan zijn show vertelde Hilfiger aan Elle UK: "Er is al een tijdje kritiek op New York Fashion Week, en we wilden dat uit de weg ruimen. Het voelde belangrijk om hier te showen. New York is onze geboorteplaats: hier zijn we bijna 40 jaar geleden begonnen, en het is waar ik oorspronkelijk vandaan kom, dus we wilden terug naar huis komen."

Na een jaar afwezigheid keerde Hilfiger terug naar NYFW in volle kracht met een spektakel dat hij had bestempeld als "fashion-tainment". Gasten, waaronder Damson Idris en Winnie Harlow, werden aan boord van een gerenoveerde Staten Island Ferry geleid om getuige te zijn van een collectie die passend verwees naar nautische thema's, gecombineerd met de preppy signaturen van Hilfiger's codes. De finale van de show werd geleid door een verrassingsoptreden van Wu-Tang Clan, die vanuit het publiek opdoemde en daarmee uit hun pensioen kwam.

Sebastien Ami SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

New York’s opkomende namen blijven belangrijk

Het zou oneerlijk zijn om New York’s ogenschijnlijke terugkeer naar status alleen toe te schrijven aan de aanwezigheid van beroemdheden en hun verschijning bij de shows van meer wereldwijd erkende merken. De stad heeft hard gewerkt om haar groeiende lijst van rijzende sterren te ondersteunen, inspanningen die werden versterkt door de benoeming van de Amerikaanse ontwerper Thom Browne tot voorzitter van de Council of Fashion Designers of America (CFDA). Browne had zich ten doel gesteld om nieuw leven te blazen in het Amerikaanse modesysteem en de aanwezigheid van New York-gebaseerde ontwerpers in het bijzonder te versterken. Dit jaar was geen uitzondering, want naast de wereldwijd gevestigde namen bleef New York haar meer lokale en opkomende ontwerpers promoten, die genoten van een toename in betrokkenheid.

CFDA/Vogue Fashion Fund-finalisten behoorden tot degenen die dit seizoen een stempel drukten. Zo maakte Sebastien Ami zijn NYFW-debuut, waarbij het duo achter het merk, Marianne en Sebastien Amisial, inspiratie haalde uit vintage ontwerpen voor hun collectie. Grace Ling, ondertussen, gooide ook hoge ogen met haar collectie 'Neanderthal', waarin de relatie tussen mensen en de ruimtes die ze innemen centraal stond. Sculpturale elementen verwezen naar het surrealisme, waarbij het gebruik van 3D-printtechnologie de boventoon voerde.

De aanmoediging om een nieuw perspectief op het leven te verkennen, was ook te zien op de catwalk van NYFW-veteraan Collina Strada, die koos voor de verrassende locatie van de Marble Cemetery in East Village om het idee van "Moeder Aarde" te verkennen. Een reeks luchtige, bloemrijke looks sierden de catwalk, veelal gecombineerd met grasachtige details zoals groentinten in het haar of zelfs een grasmaaier – een verwijzing naar ontwerper Hillary Taymour's oproep aan mensen om "gras aan te raken". Ze lichtte het thema toe in een persbericht, waarin ze zei: "In de intensiteit van dit wereldwijde verkiezingsjaar verlangde ik ernaar om opnieuw contact te maken met de essentie. Het is een herinnering om de afleidingen van onze telefoons te ontvluchten en opnieuw te verbinden met wat echt belangrijk is."

Collina Strada SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Collina Strada SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoewel Taymour probeerde een afleiding te bieden van de chaos van dit jaar, bleven politiek en maatschappelijke thema's een centrale plaats innemen tijdens NYFW, met de Amerikaanse verkiezingen in zicht, wat discussie binnen de creatieve gemeenschap aanwakkerde. Zelfs voordat de modeweek begon, hadden het Amerikaanse warenhuis Macy’s, samen met de CFDA en Vogue, al de toon gezet via een rally die werd georganiseerd in samenwerking met Fashion For Our Future, ter promotie van stemrecht en de aanmoediging om deel te nemen aan de democratie. Het evenement trok ongeveer 1.000 mensen, van wie sommigen outfits droegen die waren ontworpen door Zac Posen, en werd gezien als een kans om "onze collectieve inzet voor stemmen, positieve verandering en maatschappelijke kwesties" te benadrukken, aldus Steven Kolb, CEO van de CFDA.

Politieke statements waren ook prominent aanwezig tijdens de New Yorkse show van Area. Ter ere van hun 10-jarig jubileum sloeg het label de handen ineen met datingplatform Tinder en de Amerikaanse non-profitorganisatie Planned Parenthood om aandacht te vestigen op de beperkingen rond reproductieve gezondheidszorg in het land, een onderwerp dat hoog op de agenda staat tijdens dit verkiezingsjaar. Naast Area's kenmerkende theatrale kledingstukken onthulde het merk ook 'Bans off our Bodies'-shirts, bedrukt met rode handen die de contouren van het lichaam volgden, met het vlamlogo van Tinder richting de halslijn.

Prabal Gurung SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Prabal Gurung beim Finale seiner NYFW SS25-Show. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Nog een subtiele politieke boodschap was te zien in Prabal Gurung's 'Holi Hope'-collectie, die onder andere werd gepresenteerd als onderdeel van de herbezinning van de ontwerper op zijn relatie met Amerika en zijn verbinding met het hindoeïstische festival Holi. Na een stroom van vrouwelijke silhouetten, veelal gevormd met plissé-technieken die deden denken aan een Griekse flair, stuurde Gurung een groep modellen de catwalk op in witte "suffragette"-outfits, die vervolgens felroze pigment omhoog gooiden. In een notitie aan de pers zei Gurung dat hij gedeeltelijk geïnspireerd was door de opkomst van vrouwelijk leiderschap, wat een nieuw gevoel van hoop voor de toekomst had gebracht. Om zijn standpunt verder te onderstrepen, verscheen de ontwerper in zijn finale in een t-shirt met de tekst 'vote' op de voorkant, en Harris/Waltz – de Amerikaanse democratische kandidaten – op de achterkant.

Het is duidelijk dat New York ogenschijnlijk op weg is naar herstel, en voor de ontwerpers die jaar na jaar terugkeren, blijft het een ondersteunend platform en een mogelijke toegangspoort tot de bredere modewereld. Met de toegevoegde aanwezigheid van wereldwijde namen, waaronder Off-White, Ronald van der Kemp en Toteme, lijkt er een aspirerende revolutie op gang te komen. Nu is de vraag: kunnen de CFDA en NYFW dit vuur in de komende seizoenen vasthouden?