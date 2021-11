Nexie lanceert sieraden abonnement

Er is weer een nieuw abonnement-initiatief gelanceerd, deze keer voor designer sieraden. Goudsmid en ontwerper Margreeth Muller lanceert samen met haar dochter en initiatiefnemer Elin de Haas, Nexie.nl, een online platform waar mensen voor een vast bedrag per maand een abonnement kunnen nemen op high-end sieraden zonder direct een aankoop te hoeven doen. Dit meldt Nexie in een persbericht.

Het platform biedt een uitgebreid assortiment van handgemaakte sieraden van Nederlandse topontwerpers. Zo zijn er ringen, colliers, armbanden, broches en oorbellen te vinden. Men kan op deze manier sieraden lenen van onder meer All Natural Diamonds, F.A.T. Design, Mara Flores Sieraden, en van initiatiefnemer Margreeth Muller zelf. Op dit moment zijn 10 ontwerpers aangesloten bij het platform. Men tekent eerst een leenovereenkomst waarin staat dat men een vast bedrag per maand moet betalen. De beschikbare abonnementen zijn het Petite abonnement voor 24,95 euro per maand, het Fresh abonnement voor 34,95 per maand, het Gem abonnement 44,95 per maand, en het Savage abonnement 59,95 per maand. Afhankelijk van het gekozen abonnement kan men vervolgens een keuze maken uit verschillende sieraden collecties. Dit is te lezen in het persbericht.

De prijzen van de sieraden variëren tussen de 200 en de 7000 euro en de waarde van de sieraden die geleend kunnen worden is afhankelijk van het type abonnement. Abonnees mogen de sieraden drie maanden lang uit proberen, maar ze mogen een sieraad ook al eerder terugsturen en omruilen voor een ander item. Als men tevreden is over het sieraad kan het verlengd worden of gekocht worden. Bij aankoop worden de abonnementskosten verrekend als korting.

Nexie wil sieradenontwerpers via het platform meer zichtbaarheid geven en iedere consument de kans geven om high-end sieraden uit te proberen. Doordat de sieraden regelmatig van eigenaar wisselen en dus worden hergebruikt is Nexie een duurzaam platform, aldus de initiatiefnemers in het persbericht.