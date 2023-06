‘Nicholas Galitzine benoemd tot Fendi's eerste wereldwijde ambassadeur voor mannenmode’

De Britse acteur Nicholas Galitzine is door Fendi benoemd tot wereldwijde herenmode ambassadeur, dat schrijft WWD op haar website. Het is de eerste keer dat Fendi een wereldwijde ambassadeur voor mannenmode heeft.

De 28-jarige Galitzine, vooral bekend van de Netflix-film Pruple Hearts, zal de hoofdrol spelen in Fendi’s eerste reclamecampagne voor mannen. Het is niet de eerste keer dat hij werkt voor het bij LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton behorende label. Zo was hij in september bij de 25ste verjaardag van Fendi’s Baguette tas in New York. Ook was hij bij de fall 2023 show voor mannenmode in Milaan.

Vorig jaar kondigde Fendi al aan dat K-popzanger Zico de taak van ambassadeur in Zuid-Korea op zich zou nemen. In zijn eerste campagne droeg hij een wit denimpak met een zwarte schoudertas, de Peekaboo ISeeU Mini.