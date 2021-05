Nieuw accessoiremerk Bird ontwikkelt regenjas voor de tas: ‘Het eerste ontwerp was gemaakt van grondzeil en gele wol’

Beeld: Bird

Het is tijd om een nieuw merk in de spotlight te zetten. Dit keer spreekt FashionUnited met de founder van het nieuwe label Bird. Anja Fijma heeft een ‘regenjas voor de tas’ ontworpen: de Bird Cover.

De Bird Cover is zo’n acht jaar geleden bedacht, vertelt Fijma telefonisch aan FashionUnited. “Ik had toentertijd een hele mooie suède tas aangeschaft. Ik merkte dat ik het vervelend vond, dat ik afhankelijk was van het weer of ik mijn tas wel of niet kon meenemen. Als het regende, nam ik hem niet mee, want regen is niet goed voor een suède tas. Dat moet anders kunnen, dacht ik. Ik had in mijn kelder nog een oud stuk grondzeil, gele wol en een stopnaald liggen. Daarvan maakte ik mijn eerste prototype: een regencover. In 2020 was er de financiële kans om het ontwerp en het merk de wereld in te brengen. Mijn eerste droom die uitkwam.”

Product

De covers worden gemaakt in atelier Kleermakers Collectief Amsterdam. “De Bird Cover is gemaakt van PU, een recyclebare stof”, legt Fijma uit. “De cover bestaat uit twee tegendraadse lagen. Dat maakt de Bird Cover honderd procent waterafstotend, maar ook luchtdoorlatend. Anders zou er condens ontstaan.” De maten van de Bird Covers bestaan uit small, medium en large en zijn in vier kleuren te verkrijgen: transparant, zwart, donkerblauw en donkergroen. “Daarnaast is er de mogelijkheid een Bird Cover op maat aan te vragen. Dat is bijvoorbeeld voor klanten met een tas in een speciale vorm.”

Beeld: Bird

Signatuur

Wanneer Fijma gevraagd wordt naar de signatuur van het merk, is het antwoord kort en bondig: “Het merk staat voor bescherming.” “Bird is het Engelstalige woord voor vogel”, licht Fijma verder toe. “Wanneer een vogel een jong heeft, beschermt hij het jong door zijn vleugels om het jong heen te slaan. De Bird Cover is in feite een vogel die over de tas waakt. Daarnaast gaat Bird verder dan dat: het staat tevens voor bescherming van vrouwen.” Fijma’s tweede droom is vrouwen te beschermen en van een betere toekomst te voorzien. “Naar mijn mening worden vrouwen -die uit een moeilijke situatie komen- vergeten door de overheid. Ik wil mijn Bird Covers door deze vrouwen laten maken en ze op deze manier een steuntje in de rug geven. Daarnaast richt ik de Bird Foundation op.”

Bird Foundation

Het bedrijf, Bird, werkt momenteel aan het opzetten van de Bird Foundation, om vrouwen te helpen van een betere toekomst te voorzien. De foundation wil omscholing voor vrouwen uit een moeilijke situatie bekostigen. “Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die uit de vrouwenhandel komen”, vertelt ze. “Deze vrouwen wil ik omscholen tot bijvoorbeeld coupeuse, zodat ze aan de slag kunnen bij een atelier. De vrouwen worden ingewerkt bij het Kleermakers Collectief Amsterdam.” Die omscholing brengt kosten met zich mee. Voor de bekostiging gaat tien procent van elke verkochte cover naar de Bird Foundation. “De Foundation wordt volkomen eerlijk opgezet. Uiteindelijk komt er een Bird atelier waar de omgeschoolde vrouwen aan de slag kunnen. In de Bird atelier zullen alle Bird-producten gemaakt worden”, vertelt Fijma. “De Bird Foundation moet bestaan uit drie bestuurders. Ik mag er zelf geen onderdeel van zijn. Ik ben nu nog op zoek naar een penningmeester.”

Doelgroep

“Bird is voor iedereen die beschikt over een tas die waardevol voor iemand is. Of het nu een tas is van 4 of 4000 euro.”

Beeld: Bird

Retail

De Bird Covers zijn verkrijgbaar via de webshop. Daarnaast wordt het merk verkocht bij Azzurro Due en Iconic Studios in Amsterdam. Fijma hoopt op retail expansie: “Die kans hebben we door de pandemie nog niet gekregen. Bird is een Amsterdam-based merk, dus ik wil in winkels in Amsterdam komen te liggen. Gelukkig heb ik via Azzurro Due behoorlijk wat verkopen kunnen doen. Daar krijgt men de kans het product te zien, te voelen en te passen. Er is meer aandacht voor de Bird Covers vanuit het buitenland, voornamelijk uit Italië en Spanje. Ik bereik mijn buitenlandse klanten via mijn Instagram-account, dat bijna alleen maar buitenlandse volgers heeft.”

Segment

“Ik heb voor nu ingezet op het hogere segment met verkoopprijzen van 139,90 euro tot 159,90 euro voor een exemplaar. De prijzen liggen hoog. Ik hoop het middensegment te bereiken en niet alleen klanten te hebben met designertassen. Mijn verwachting: als de Bird Cover is opgepikt in het hogere segment, zal ook het middensegment interesse tonen”, aldus Fijma telefonisch.

Beeld: Bird

Toekomst

Een korte termijn doelstelling is meer bekendheid en meer verkooppunten te genereren. Fijma vertelt volop bezig te zijn met het benaderen van persbureaus en boetieks om deze doelstelling te vervullen. “Daarnaast zou ik graag -als het coronavirus het toelaat- in de zomer een aantal pop-up stores willen openen.” Ook denkt Fijma op lange termijn aan het uitbreiden van het productaanbod. Denk bijvoorbeeld aan een regenjas of een jasje voor de hond, dat de Bird Cover matcht. Met uitbreiding van producten, hoop ik op een eigen winkel in Amsterdam, vervolgt ze. “Ik wil de hele wereld veroveren met mijn producten. Ik zou de Bird-producten graag zien liggen bij bijvoorbeeld de Bijenkorf, Shoebaloo en Selfridges (London).”