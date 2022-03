Nieuw bij Wehkamp: bruidssegment

Wehkamp lanceert een bruidssegment voor aanstaande bruidsparen. Bruiden kunnen kiezen uit verschillende bruidsjurken die speciaal zijn geselecteerd door de stylistes van Wehkamp.

De prijzen van de trouwjurken liggen tussen de 79,99 en 249,99 euro. Voor de bruidegom is er een bijpassend assortiment. Verder zijn er voor bruidsparen ook bijpassende accessoires zoals lingerie, schoenen en sieraden. Voor bruiloftsgasten is er ook een uitgebreide collectie, zo blijkt uit het persbericht. Een groot deel van de collectie is verkrijgbaar in de maten XS tot 6XL. De hele bruidscollectie is nu verkrijgbaar op Wehkamp.nl.

Wehkamp hoopt met de nieuwe collectie in te spelen op een toename aan bruiloften omdat veel bruiloften zijn uitgesteld als gevolg van de coronapandemie.