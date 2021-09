Nieuw lingeriemerk Semi/Romantic: "De wereld kunnen we niet veranderen, maar de kleine dingen maken het verschil"

De afgelopen tijd zijn er een aantal nieuwe, duurzame labels opgedoken in het Nederlandse lingerielandschap. FashionUnited sprak met Donna Milo, mede-oprichter van het lingeriemerk Semi/Romantic.

In het kort Opgericht in juli 2020

Adres: Vincent van Goghstraat 134, 1072 KW Amsterdam

Aantal medewerkers: 2

Matenrange slips: S-L

Verkooppunten: e-tailers Drury Edit (Verenigd Koninkrijk), Wolf and Badger (Verenigde Staten), The Lingerist (Nederland) en eigen webshop semiromantic.com

Matenrange beha’s: cup B-C

Prijspeil: Middensegment (75 euro voor een beugelbeha, 35 euro voor een slip)

Donna Milo en Alexa Kropveld hebben twee jaar onderzoek gedaan voordat ze hun merk konden lanceren. Ze wilden de tijd nemen om goede stoffen, fabrikanten en duurzaamheidsinspanningen te realiseren. “Aanvankelijk zouden we in maart 2020 ons merk lanceren, en ineens was daar het coronavirus. Toen we beseften dat dit nog lang zou duren, besloten we ons merk in juni 2020 te lanceren. We dachten: ‘We geloven in ons product en waar we voor staan, waarom gaan we niet toch nu lanceren?’. Daarnaast zou ons merk toch grotendeels online zijn. We besloten er vol voor te gaan”, vertelt Milo telefonisch.

Waarom zijn jullie een lingeriemerk gestart?

”Alexa en ik kennen elkaar van onze ontwerpstudies in Italië, en nadat we afgestudeerd waren, bleven we met het idee in ons hoofd om ooit samen een label te starten. Bij de modebedrijven waar we werkten, kregen we een goed beeld van hoe (niet) duurzaam de mode-industrie is, en daar wilden we verandering in brengen. Zo begonnen onze gesprekken over het starten van een duurzaam, women-owned lingeriemerk. We zeiden steeds: ‘Eigenlijk zou er een merk moeten zijn die het zo doet’ , of: ‘Was de pasvorm maar anders’. En zo geschiedde.”

Waaruit bestaat jullie huidige collectie?

“Semi/Romantic werkt niet met seizoenen, maar met een evergreen collectie van soft bra’s, beugelbeha’s, voorgevormde beha’s en slips, waarin verschillende items met elkaar kunnen worden gecombineerd. Af en toe worden er nieuwe stijlen toegevoegd, naar aanleiding van vraag vanuit de consument. Op dit moment loopt de beha matenrange nog tot cup C. In september zal dit worden uitgebreid naar cup D en later ook cup E.”

Wie is jullie klant?

“Wij richten ons op de vrouw van 25 - 50 jaar, die het waard vindt om een langere termijn investering te doen in haar lingerie. Die geloven in ons verhaal, en op zoek zijn naar vrouwelijke, duurzame lingerie.”

Kun je me wat meer vertellen over jullie duurzaamheidsinspanningen?

“Onze slogan is: Big company, big changes, small company, small changes. De wereld kunnen we niet veranderen, maar de kleine dingen maken het verschil.”

“De lingerie wordt geproduceerd van Tencel, BCICotton, Iluna kant en Tintex bij Sylvan, een een women-owned fabrikant in Portugal waar ook vrijwel alleen maar vrouwen werken. Daarbij focust Tintex zich op minimale milieu-impact door efficient watergebruik, duurzame materialen en zonne-energie om zo de koolstofuitstoot tot een minimum te brengen. We zien de medewerkers van de fabriek echt als onze familie, en willen ze graag goed behandelen. Zo zorgen we er onder andere voor dat ze een eerlijk salaris krijgen en genoeg vakantie.”

"Aan de beha's of slips hangen geen kaartjes. Ons waslabel is groter, en daarop is alle verplichte informatie gedrukt. En van het overgebleven materiaal waarop de patronen worden geprint, worden weer enveloppen gemaakt waarin de lingerie wordt verstuurd.”

“Voor het transport van de fabriek naar het hoofdkantoor (in Amsterdam) werken we samen met Quicargo. Quicargo werkt met een algoritme waarmee het loze ruimtes in een vrachtwagen opspoort en opvult. Op deze manier is het transport efficiënter en milieuvriendelijker. Zo werd onze eerste batch in een vrachtwagen vervoerd waarin pakken sap naar Amsterdam werden vervoerd. Een mooie oplossing voor ons als klein bedrijf. De hele vrachtwagen vullen kunnen we immers nog niet.”

Hoe gaat het vinden van nieuwe retailers jullie af?

“Dat gebeurt via mond-tot-mond reclame, maar momenteel vooral via social media. Zo ontstond onze samenwerking met The Lingerist door een telefoontje van Jules (oprichter The Lingerist, red.), die ons online had gevonden. Op die manier ontstaan persoonlijke relaties op een heel natuurlijke manier. Dat zie ik als lichtpuntje van de pandemie.”

Waar wordt jullie lingeriemerk nu verkocht?

“We zijn momenteel zowel online verkrijgbaar via onze eigen webshop als via derden bij de Amsterdamse online retailer The Lingerist, de Amerikaanse e-tailer Wolf and Badger en het Britse online platform Drury Edit. 65 procent van onze omzet wordt gegenereerd door onze eigen webshop, 35 procent door de retailers waar wij te koop zijn.”

“Eind juli waren we tijdelijk fysiek te koop in een pop-up shop in Amsterdam. De pop-up store in Amsterdam was een geweldige ervaring, en we hopen binnenkort nog zoiets te kunnen doen. Het was fijn onze klanten [live] te ontmoeten, en aan de andere kant Semi/Romantic juist te introduceren aan mensen die ons nog niet kennen.”

Wat zijn jullie toekomstplannen en -wensen?

”We zouden graag meer samenwerkingen aangaan met muzikanten en andere creatieven. Verder zijn we bezig met het zoeken naar een duurzaam alternatief voor voor metaal in onze beugelbeha’s, en op de langere termijn bekijken we de mogelijkheden van een entree op de loungewear markt, eind 2022. Daarnaast staan we altijd open voor meer verkooppunten in binnen- en buitenland.”