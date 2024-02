Nieuw maanjaar: Modemerken maken zich klaar voor het ‘Jaar van de Draak’

Nu het Jaar van de Draak voor de deur staat, vertrouwen luxe- en premiummerken van over de hele wereld op gespecialiseerde nieuwe maanjaarcollecties om de gewenste consument aan te trekken. Naast de exclusieve lijnen voorzien dergelijke merken consumenten ook van opvallende campagnes, elk ontworpen om de feestdag en de diep historische tradities ervan te omvatten. Voorafgaand aan de gelegenheid, die op 10 februari zal plaatsvinden, heeft FashionUnited een aantal van de meest opvallende campagnes en collecties voor dit jaar op een rij gezet.

Editor's Note: Lunar New Year, oftewel het nieuwe maanjaar, wordt in diverse culturen gevierd. Elk land en elke cultuur heeft de eigen gewoontes rondom de viering en vieren het soms zelfs op andere dagen. Een van de bekendste vieringen hiervan vindt plaats in China waardoor vaak de term 'Chinees nieuwjaar' wordt gebruikt in plaats van een nieuw maanjaar. FashionUnited heeft gekozen de term 'nieuw maanjaar' in dit artikel te gebruiken om inclusiviteit te bevorderen.

Barbour

Barbour Lunar New Year collection. Credits: Barbour.

De Britse specialist in bovenkleding Barbour doet mee aan de race van het nieuwe maanjaar met een zesdelige collectie die de Chinese tradities eer aandoet. Een geruit overhemd, sweatshirt, pet en sjaal maken deel uit van de collectie, evenals twee klassieke Barbour ontwerpen - de wax jas en de jas met ruitjesvulling, beide met een speciaal label in de voering geborduurd. De kern van de collectie wordt gevormd door een felrode tint, die volgens het merk is gekozen als statement kleur om succes en geluk te symboliseren.

Boss

Boss Lunar New Year campaign in collaboration with Feng Tang. Credits: Boss.

Voor zijn eigen feestcollectie werkte Boss samen met romanschrijver en kalligraaf Feng Tang aan een capsule met drakenthema, geïnspireerd op de Chinese kalligrafie. Inspiratie uit de karakters en patronen van de kunstvorm is overal in de lijn terug te vinden, terwijl de symbolische draak als belangrijkste motief centraal staat. Zowel heren- als dameskleding maken de collectie compleet, waarbij de kenmerkende collegiale stijl en genderneutrale klassiekers van het merk worden gecombineerd met een esthetiek die een Chinese feestelijke sfeer wil uitstralen.

Burberry

Burberry Lunar New Year campaign. Credits: Burberry.

In overeenstemming met de kenmerkende codes van het merk richt Burberry’s Lunar New Year-collectie zich op Britse garderobe-archetypen, met kenmerken als pied-de-poule-ruiten en rozenprints met een vernieuwde twist die aansluit bij de feestelijke periode. De looks werden tentoongesteld in een speciale campagne die is opgenomen in Chengdu en waarin de ambassadeurs van het merk, Tang Wei en Chen Kun, naast andere modellen en invloedrijke figuren te zien zijn.

Burberry Lunar New Year campaign. Credits: Burberry.

MCM x Bape

MCM x Bape, Lunar New Year collection Credits: MCM

In wat nu de tweede samenwerking van het duo is, kwamen het Duitse luxelabel MCM en het Japanse streetwearmerk A Bathing Ape (Bape) samen in een capsule voor het nieuwe maanjaar. De stukken combineren de herkenbare motieven van Bape met het kenmerkende Visetos-monogram van MCM, wat resulteert in een selectie van co-branded producten die een speelse kijk op grafische toepassingen willen bieden. Daartoe behoren een Shark Hoodie, rugzak, heuptas, buideltas en draagtas, die naast andere MCM-silhouetten zitten, elk opnieuw ontworpen met Bape's eigen streetwear-twist.

MCM x Bape, Lunar New Year collection Credits: MCM

Tommy Hilfiger x Clot

Tommy Hilfiger x Clot, Lunar New Year campaign imagery. Credits: Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger was ook voorstander van samenwerking voor zijn eigen seizoenscollectie, waarbij hij samenwerkte met Clot aan een lijn ter ere van het twintigste jubileum van het streetwear-label. Geïnspireerd door de Chinese jeugdcultuur werkte het duo samen aan 23 ‘gewaagde nieuwe klassiekers’, waarbij Hilfiger-archiefstukken werden verjongd in wat leek op een ‘East-meets-West-gevoel'. Tot het aanbod behoren een omkeerbare bomberjas, trainingspak, rugbyshirt en ronde hals, elk versierd met drakenprints en andere co-branded monogrammen die het gevoel van samenwerking verder versterken.

Tommy Hilfiger x Clot, Lunar New Year campaign imagery. Credits: Tommy Hilfiger.

Self-portrait

Self-portrait Lunar New Year campaign. Credits: Self-portrait/Leslie Zhang.

Han Chong's merk Self-portrait was een ander merk dat dit jaar een speciale Jaar van de Draak-special lanceerde, waarbij een cast van bekende vrouwen werd gecast – namelijk het Maleisische model Ling Tan en actrice Carina Lau – om de campagne te leiden, opgenomen in Shanghai door Leslie Zhang, die jarenlang samenwerkte met het merk. Net als de bijbehorende nieuwe maanjaarcollectie van het merk, putten de beelden uit de jaarlijkse traditie van het delen van rituelen, waarbij hulde wordt gebracht aan de feestdag met looks die zijn geïnspireerd op de cheongsam – een traditionele Chinese jurk.

Self-portrait Lunar New Year campaign. Credits: Self-portrait/Leslie Zhang.

Fendi x Pokémon x Fragment

Fendi x Frgmt x Pokémon collection Credits: Fendi

Het Italiaanse modemerk Fendi werkte samen met gamefranchise Pokémon en Hiroshi Fujiwara's streetwear-label Fragment aan een feestelijke collectie kleding, tassen en accessoires. De sterren van de collectie waren toepasselijk drakenachtige Pokémons, waaronder ‘Dragonair’, ‘Dratini’ en ‘Dragonite’, die elk op verschillende basisstukken voorkomen, zoals onder andere Fendi’s iconische Peekaboo- en Baguette-tassen.