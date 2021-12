Nieuw merk 10D for Humans draait 'niet om mode, maar om mensen'

Het Amsterdamse lifestylemerk 10Days heeft een nieuwe modelijn ontwikkeld, genaamd 10D for Humans. De lijn bestaat volgens een persbericht uit een ‘kerncollectie van vijftig duurzame items van hoge kwaliteit’ die niet seizoensgebonden zijn.

“Kleding is maar kleding. Aankleding, niets meer en niets minder. Pas wanneer het wordt gedragen krijgt het functie, wordt het interessant en ontstaat er iets als mode”, aldus het persbericht. 10D for Humans gaat naar eigen zeggen over mensen in alle vormen, leeftijden en genders, met welke achtergrond dan ook. Maar in plaats van unisex spreekt het merk liever over ‘pluriform’.

De collectie, waarin kwaliteit en comfort centraal staan, bevat items als hoodies, sweaters, joggers en chino’s, maar ook jassen van wol, katoen en gerecyclede materialen. De kleuren zijn volgens het persbericht ‘rijk maar ingetogen, met een krachtige kern van donkerblauw, gemêleerd grijs en camel met een aantal verrassende kleuraccenten’. De collectie is vanaf 3 december uitsluitend te koop via de website van 10Days.

Beeld: 10D for Humans

