Nieuw Nederlandse slow fashion modelabel The Make

Nederland is een nieuw modelabel rijker: The Make. Het slow fashion merk is ontstaan uit een onafhankelijk atelier met de wens om kwalitatieve, duurzame en tijdloze items aan een grotere groep vrouwen aan te kunnen bieden. Het merk wordt alleen maar online aangeboden zonder tussenpersonen waardoor er een persoonlijke relatie kan ontstaan met de consument.

The Make zet zich sterk in voor duurzaamheid. Alle items worden lokaal en in eigen beheer geproduceerd in Europa en gemaakt van hoogwaardige, kwalitatieve materialen die nog jaren meegaan. The Make probeert de milieu-impact door transport te minimaliseren door geen magazijnen te gebruiken, waardoor onnodige ritten worden overgeslagen. Dat is zeker belangrijk voor co-founder van The Make, Lonneke van Boekel: "we willen kledingstukken maken die je blijft koesteren, seizoen na seizoen.