Nieuw onderzoek vindt eveneens hoge concentraties giftige chemicaliën in Shein-producten

De kinderproducten die worden verkocht door de Chinese online winkelgigant Shein bevatten giftige stoffen in hoeveelheden die honderden keren boven de aanvaardbare niveaus liggen, aldus de regering van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul dinsdag. In een eerder onderzoek van het Belgische Testaankoop kwam ook al naar buiten dat items schadelijke stoffen bevatten.

Shein, met haar hoofdkantoor in Singapore, is de afgelopen jaren wereldwijd enorm populair geworden door haar uitgebreide aanbod van trendy kleding en accessoires tegen verbluffend lage prijzen. Deze explosieve groei heeft ook geleid tot meer onderzoek naar de bedrijfspraktijken en veiligheidsnormen, onder andere in de Europese Unie en Zuid-Korea - waar de autoriteiten van Seoul wekelijks inspecties uitvoeren van items die worden verkocht door platforms zoals Shein, Temu en AliExpress.

In de laatste ronde selecteerden ze acht producten die door Shein werden verkocht, waaronder kinderschoenen, leren tassen en een riem, en ontdekten ze dat verschillende producten grote hoeveelheden ftalaten bevatten - chemicaliën die worden gebruikt om plastic zachter te maken. Een paar schoenen bevatte 428 keer de toegestane hoeveelheid ftalaten - de hoogste hoeveelheid die tot nu toe is gevonden tijdens de inspecties in Seoul - en drie tassen hadden hoeveelheden die maar liefst 153 keer de limietwaarden overschreden, aldus het stadsbestuur.

Ftalaten worden op grote schaal gebruikt om plastic zachter te maken en zitten in duizenden producten, waaronder verpakkingen, schoonheidsproducten en speelgoed. Het is echter al tientallen jaren bekend dat ze hormoonverstoringen veroorzaken en in verband worden gebracht met obesitas, hartaandoeningen, sommige vormen van kanker en vruchtbaarheidsproblemen.

Park Sang-jin, een ambtenaar van de stad Seoul, vertelde nieuwsbureau AFP dat ze hebben verzocht om deze producten uit de verkoop te halen en zei dat sinds de stad in april met inspecties is begonnen, de meeste platforms aan dergelijke verzoeken hebben voldaan. AFP heeft Shein om commentaar gevraagd.

Tot nu toe hebben de autoriteiten in Seoul 93 producten geïnspecteerd en ontdekt dat bijna de helft daarvan giftige stoffen bevat. Onder deze producten bevinden zich kinderhorloges en kleurpotloden.

Vorige maand voegde de Europese Unie Shein toe aan haar lijst van digitale bedrijven die groot genoeg zijn om onder strengere veiligheidsregels te vallen -- inclusief maatregelen om klanten te beschermen tegen onveilige producten, vooral als die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen.