Nieuwe collectie Herschel Supply volledig gerecycled

Het Canadese lifestyle en tassenmerk Herschel Supply heeft zijn nieuwe eco-collectie voor lente 2021 gelanceerd, gemaakt van volledig gerecycled materiaal, zo meldt het merk in een persbericht. Het gaat om een duurzaam herontwerp van een aantal klassieke Herschel stijlen.

Elke tas uit de collectie is gemaakt van tientallen waterflessen. Deze zijn na gebruik verzameld en gesmolten en tot stof geweven. Andere onderdelen van de tas, van de voering tot aan de ritssluiting en het label, zijn eveneens gerecycled.

De collectie bestaat uit acht stijlen waaronder de Heritage rugzak, de Classic XL rugzak, de Nova Mid-Volume rugzak, en meer.

In de Benelux is de Herschel SS21 collectie vanaf deze maand verkrijgbaar bij De Bijenkorf, A.S. Adventure, Juttu en via de eigen webshop. Verkoopprijzen van de tassen variëren van 70 tot 90 euro.