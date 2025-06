Nieuwe premiumcollectie: ‘Tommy Hilfiger New York’ debuteert in Florence

Het Amerikaanse kledingmerk Tommy Hilfiger breidt zijn assortiment uit. Het merk, onderdeel van textielconcern PVH Corporation, presenteerde dinsdag zijn nieuwe premiumcollectie ‘Tommy Hilfiger New York’ tijdens de mannenmodebeurs Pitti Uomo in Florence.

Tijdens een presentatie in het historische Palazzo Portinari Salviati werden negentien looks getoond. De nieuwe ontwerpen combineren de preppy-traditie van het merk met klassieke codes van het New Yorkse kleermakersvak en een moderne twist.

Tommy Hilfiger keert terug naar zijn roots

Merkenoprichter en ontwerper Tommy Hilfiger lichtte de achtergrond van de collectie toe. ‘De kunst van elegant kleden is terug’, benadrukte hij in een statement. ‘Alle inspirerende iconen in de huidige cultuur kiezen voor een verfijnde look. Dit geeft de tradities van het kleermakersvak en de tijdloosheid van Savile Row hernieuwde energie.’

De vierenzeventigjarige ontwerper verwees ook naar het begin van zijn carrière: ‘Toen ik veertig jaar geleden mijn merk oprichtte, wilde ik deze traditionele codes een speelse Amerikaanse touch geven’, aldus Hilfiger. ‘Dat doen we nu opnieuw. Hiermee slaan we een nieuw hoofdstuk op in de geschiedenis van onze mannenmode.’

De collectie is vanaf februari 2026 verkrijgbaar

Begin volgend jaar ligt de nieuwe collectie in de winkels. Vanaf februari 2026 is deze wereldwijd verkrijgbaar in geselecteerde Tommy Hilfiger-winkels, de webshop van het merk en bij belangrijke handelspartners.

Impressie van de Tommy Hilfiger-presentatie in Florence Credits: Tommy Hilfiger