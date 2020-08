Nieuwste designercollectie presentaties en Fashion Week ontwikkelingen

Nu de eerste digitale Fashion Weken tot hun einde zijn gekomen blijven er vragen over de toekomst van de virtuele presentaties; zullen zij de klassieke modeshow opzet volledig vervangen en wat zullen de volgende stappen zijn voor de branche in de revitalisering van het modesysteem in een post-Covid wereld?

Digitaal versus Fysiek

De grootste winnaar van de virtuele fashion weken bleek toch de werkelijke fysieke modeshow te zijn. Een handjevol inkopers gaf aan de virtuele presentaties grotendeels te waarderen maar volgens hen ‘gaat niets boven de fysieke ervaring’. Toch nemen grote Amerikaanse modenamen zoals Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Tory Burch en Tom Ford geen deel aan de fysieke modeshows tijdens New York Fashion Week in september, terwijl IMG dat wel van plan lijkt te zijn. Het merendeel van de grote ontwerpers zou kleine en/of virtuele presentaties overwegen.

Dior Cruise x Marinella Senatore

Ondanks de livestream van Dior’s nieuwste show greep deze terug naar een meer traditionele Fashion Week opzet met echte modellen en epische decors. Voor de onthulling van de Dior Cruise 2021 collectie werkte het modehuis samen aan de scenografie met multidisciplinair kunstenaar Marinella Senatore, die gebruik maakte van traditionele verlichting als achtergrond voor haar tekstkunst, met 1,5 km aan ledverlichting die teksten vormde die verwezen naar feminisme en de ‘empowerment’ van vrouwen.

De Toekomst van Fashion Week

Fashion Week leiders uit Shanghai, Parijs, Londen, Milaan en New York zullen voor het eerst virtueel bijeenkomen tijdens de Circular Fashion Summit op 3 en 4 oktober. Tijdens het twee dagen lange, 360 graden interactieve evenement zullen panelleden duurzaamheid en het nieuwe post-pandemische modesysteem bespreken. Beschikbare hulpmiddelen en suggesties die wellicht ‘het tempo van Fashion Week kunnen vernieuwen’ zullen ook aan bod komen. Met de focus op gezamenlijke actie richt het evenement zich niet alleen op beleidsvormers zoals overheden en industrie insiders, maar ook op academici en individuen in de hoop dat zij gezamenlijk een positieve invloed kunnen hebben op het modesysteem.

