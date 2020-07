Nieuwste digitale ontwikkelingen in de modeweken

Met de virtuele opzet van Fashion Week worden de gangbare normen van content en communicatie herschreven – maar hoe moeten inkopers hier aansluiting bij vinden zonder het opzwepende spektakel van een fysieke modeshow?

Terwijl de noodzaak voor digitalisatie door de uitbraak van Covid-19 geleid heeft tot een grote hoeveelheid interessante modefilms, podcasts en online webinars, ontbreekt de emotionele reactie van een fysieke belevenis als deze alleen via een laptopscherm kunnen worden bekeken.

Trendstop nodigt lezers van FashionUnited uit om kennis te maken met de nieuwste digitale ontwikkelingen in Fashion Week.

Twee merken – Loewe en Gucci – hanteren een soortgelijke aanpak om het onpersoonlijke karakter van digitale presentaties te verminderen door (in metaforische zin) hun deuren te openen en de toeschouwer uit te nodigen om een kijkje achter de schermen te nemen van hun SS21 collecties.

Loewe leverde de opvallende Show in a Box met een brief van creatief directeur Jonathan Anderson, papieren lookbooks, stofstalen, kartonnen uitknipsels van het ontwerpteam van Loewe, een pop-up catwalk en een kartonnen platenspeler waarop de soundtrack van de show met de hand kan worden afgespeeld. Anderson nodigt zijn publiek uit de collectie zelf samen te stellen en zodoende deel te nemen aan het intieme -en normaal gesproken zo geheime – creatieve proces.

Gucci omarmde ondertussen het digitale proces volledig met een spannende 12 uur lange livestream achter de schermen van een reclamecampagne, geleverd aan specialistische cafés, bars en restaurants in Rome, Parijs, Milaan, Madrid en Moskou. De co-ed ‘Epilogue’ collectie werd gestyled en gefotografeerd met leden van het ontwerpteam van Alessandro Michele als modellen, gevolgd door een officiële presentatie. Redacteuren en influencers van over de hele wereld ontvingen groenten van biologische boerderijen als symbool van imperfecte schoonheid.

Interessant is dat beide merken gebruik maakten van hun teams (hoewel dat bij Loewe in de vorm van kartonnen uitknipsels was) bij hun presentaties dit jaar, wellicht als erkenning van het belang dat weer wordt gehecht aan familie, vrienden en collega’s als gevolg van de pandemie.

Het lijkt een succesformule te zijn voor merken die voorzichtig de digitale wereld betreden – als het spektakel beperkt is tot een computerscherm, laat de belevenis daar niet onder lijden.

Exclusieve Aanbieding

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Pre-Fall 2020 Key Neutral Colour Direction rapport van Trendstop met alle onmisbare essentiële tinten uit de Pre-Fall collecties. Klik op de banner voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.