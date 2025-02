Nike en Skims lanceren sportkledingmerk NikeSkims

De Amerikaanse sportartikelengigant Nike Inc. en het shapewearmerk Skims, mede opgericht door Kim Kardashian, onthulden vandaag een gezamenlijk project. De twee bedrijven willen samen het nieuwe sportkledingmerk NikeSkims lanceren. Het assortiment omvat trainingskleding, schoenen en accessoires voor vrouwen.

Samenvatting Nike en Skims lanceren gezamenlijk het nieuwe sportkledingmerk NikeSkims.

De eerste collectie zal dit voorjaar in de VS verkrijgbaar zijn, met wereldwijde expansie gepland voor 2026.

NikeSkims richt zich op een nieuwe vrouwelijke doelgroep en moet de groei in het vrouwensegment stimuleren.

Het label zal naar verwachting in het voorjaar zijn Amerikaanse première vieren

De eerste collectie zal dit voorjaar verkrijgbaar zijn in geselecteerde winkels en in een apart gedeelte van de Nike-webwinkel. De wereldwijde expansie van het label staat gepland voor 2026. Vervolgens worden nieuwe markten geopend en start de distributie via groothandelspartners.

Nadat Skims aanvankelijk had nagedacht over een samenwerking tussen Skims en een van de bedrijfsmerken van Nike, stelde het bedrijf voor om een ​​nieuw gezamenlijk merk te ontwikkelen, aldus een verklaring.

Met NikeSkims wil Nike een nieuwe vrouwelijke doelgroep aanspreken

Heidi O'Neill, President of Consumer, Product and Brand bij Nike Inc., heeft hoge verwachtingen van het project. "We zijn enthousiast over de mogelijkheid om samen met NikeSkims een nieuw merk op te bouwen en de volgende generatie atleten iets nieuws te bieden", aldus zij in een verklaring. “Deze samenwerking brengt het beste van beide merken samen en biedt ons een ongelooflijke kans om de industrie te transformeren met onze gedeelde passie en toewijding aan innovatie.”

Nike benadrukte bovendien dat het nieuwe merk het bedrijf een strategische kans biedt om de gewenste groei in het vrouwensegment verder te stimuleren.