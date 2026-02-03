Nike herlanceert All Conditions Gear-merk

Nike zet zijn gespecialiseerde, op sport gerichte transformatie voort met de nieuwste herlancering van zijn All Conditions Gear (ACG)-merk. De sportkledinggigant prijst in een persbericht de heropleving aan als een ‘hernieuwde toewijding aan outdoorprestaties’. De focus ligt op trailrunning, wandelen en ontdekking.

Naast een vernieuwde marketingstrategie opent ACG deze maand zijn eerste zelfstandige winkel in het Taikoo Li Sanlitun-winkelcentrum in Beijing. De locatie, genaamd ‘ACG Base Camp’, dient als een ‘fysiek manifest’ van de merkgeest, ditmaal voor een nieuwe generatie. Deze identiteit wordt doorgetrokken naar verdere activaties in wereldwijde Nike-winkels, waarmee het bedrijf outdooratleten breder wil bedienen.

Dit is niet de eerste keer dat Nike het prestatiegerichte label nieuw leven inblaast. Na een enthousiaste lancering in 1989, gedragen door gespecialiseerde productlijnen, nam de populariteit van ACG halverwege de jaren negentig af. Na een eerdere productiestop probeerde Nike het label in 2014 opnieuw te lanceren onder de naam NikeLab ACG. Destijds verschoof de identiteit van traditionele wandelkleding naar een meer stedelijke, technische kledingcollectie.

Jennifer Lichter, wearing Nike ACG, is one of several new members of the All Conditions Racing Department. Credits: Nike.

Deze nieuwste ‘herintroductie’ markeert echter een terugkeer naar de oorsprong van ACG. Dit sluit aan bij een vergelijkbare strategie die binnen heel Nike zichtbaar is. Onder de ‘Sports Offense’ van CEO Elliott Hill wil de Amerikaanse gigant zijn status als een premium, op sport gericht bedrijf herstellen, met een specifieke focus op gesegmenteerde sporten. Deze meer unieke aanpak moet niet alleen de financiële stabiliteit herstellen, maar ook de identiteit van Nike vernieuwen. Atleten komen hierbij centraal te staan in de besluitvorming en marketing om aan de vraag te voldoen.

De geschiedenis van ACG, geworteld in ‘hoogwaardige uitrusting voor atleten die hun grenzen verleggen onder alle omstandigheden’, lijkt een verlengstuk van deze inspanningen. Voortbouwend op de nieuwste uitrol is de groei van de All Conditions Racing Department. Deze afdeling verwelkomt dit seizoen verschillende nieuwe atleten, die zich toevoegen aan een groep waarmee het merk prototypes zal testen.

Nike Trail gaat ook over in ACG. Volgens Nike stelt deze stap de divisie in staat om gebruik te maken van een ‘ongeëvenaarde hardloopgeschiedenis’ om innovaties te leveren die de prestaties van outdooratleten verbeteren. In een poging de trail-industrie breder te ondersteunen, is ACG partner geworden van Broken Arrow Skyrace en Gorge Waterfalls, naast de bestaande sponsoring van Chongli 168 Ultra Trail.

Wat producten betreft, geeft ACG prioriteit aan ‘trail-tuned’ schoeisel, zoals het vlaggenschip ACG Ultraly en de robuuste ACG Zegama. Daarnaast zijn ‘doelgerichte’ kledingstukken zoals de Radical AirFlow-racestop en het Laca Loft-donsjack bedoeld om de prestatie-innovatie voor de outdooratleet te leiden.

The ACG Zegama. Credits: Nike.