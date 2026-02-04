Nike herwint momentum in Lyst’s Q4-index, productfocus zorgt voor hernieuwde vraag

Nike keerde in het vierde kwartaal van 2025 terug in de top twintig van de Lyst Index. Dit was de eerste keer in twee jaar en duidt op een verschuiving in de vraag naar het merk. De terugkeer op de negentiende plaats weerspiegelt de reactie van consumenten op een duidelijkere productstrategie en gerichte samenwerkingen tijdens de drukke feestdagenperiode.

Volgens Emma McFerran, CEO van Lyst, wees de Lyst Index voor het vierde kwartaal van 2025 op een bredere trend in de sector. Merken die de nadruk leggen op herkenbare producten en functioneel design presteerden beter dan merken die zich richten op trendgevoelige of experimentele benaderingen.

Dit was duidelijk zichtbaar in de ommekeer van Nike, die voornamelijk werd gedreven door een hernieuwde interesse in de belangrijkste schoenencategorieën. De vraag naar lage sneakermodellen steeg met zevenentwintig procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit suggereert een terugkeer van consumenten naar vertrouwde stijlen in plaats van zeer gespecialiseerde releases.

Een tweede groeifactor was de voortdurende uitrol van de NikeSkims-samenwerking. Dit partnerschap combineert Nike's focus op prestatie met de eigentijdse lifestyle-invloed van Skims, wat resulteerde in een sterke betrokkenheid bij de tweede lancering. Volgens Lyst hielp de samenwerking Nike een breder vrouwelijk publiek te bereiken en droeg het bij aan een betere zichtbaarheid in zowel prestatiegerichte als modekanalen.

Luxemerken blijven stabiel, terwijl Amerikaanse erfgoedmerken domineren

De vooruitgang van Nike vond plaats tijdens een sterk kwartaal voor Amerikaanse erfgoedmerken. Ralph Lauren steeg vijf plaatsen naar nummer vier in de Index, dankzij een toename van de vraag met 24 procent. De vraag naar de Polo Ralph Lauren Cable-Knit Quarter-Zip, het ‘hottest product of the quarter’, steeg met 75 procent doordat consumenten de voorkeur gaven aan veelzijdige silhouetten.

Ook Coach behield zijn momentum en handhaafde een top tien-positie op de zesde plaats, ondanks een lichte daling in de ranglijst. Het merk bleef profiteren van een stabiele productstrategie, gericht op de belangrijkste lederwaren en accessoires.

Aan de top van de wereldwijde ranglijst behield Saint Laurent voor het tweede achtereenvolgende kwartaal de eerste plaats, wat een ‘stabiele vraag naar investment-led dressing’ weerspiegelt. De stabiliteit onder luxemerken, in combinatie met de hernieuwde beweging van grote Amerikaanse merken zoals Nike, benadrukt de vraag naar consistente uitvoering en duidelijke productrelevantie. Volgens Lyst vertaalt dit zich in meetbare resultaten.

Naast de merkranglijsten toonden de data van het vierde kwartaal ook pieken in de vraag naar individuele producten die functie en mode combineren. De vraag naar de Bird Head Toque van Arc’Teryx bereikte een recordhoogte met een stijging van 1.058 procent, ondersteund door vroege aanbevelingen van beroemdheden. Op dezelfde manier steeg de vraag naar de Parke varsity mock neck sweatshirt in november alleen al met 1.847 procent, gedreven door zichtbaarheid op sociale media. Over het algemeen zagen ‘functioneel-maar-modieuze’ producten de sterkste vraagstijgingen gedurende de periode van drie maanden.