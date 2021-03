Nike lanceert capsule collectie in samenwerking met Britse ontwerper Kim Jones

Nike is een samenwerking aangegaan met Kim Jones, de bekende Britse modeontwerper en tevens artistiek directeur van Dior Homme en de damescollectie van Fendi. Jones heeft in het kader van de samenwerking zijn ontwerp gebaseerd op zijn favoriete Nike-schoen, de Air Max 95. Dit meldt Nike in een persbericht.

Kim Jones heeft een speciale editie van het Nike schoenmodel gecreëerd.

De Kim Jones schoen bevat fel oranje, gele en rode tinten, die de nadruk leggen op het hedendaagse, doorzichtige stretch-materiaal Nexkin, dat zijn opmars maakte in recente iconische Nike-modellen zoals de Zoom Fly SP en React Element 87.

De Kim Jones schoen gaat gepaard met een kledingcollectie die past bij Jones’ interesse in de opvallendheid van Nike Air Max. Met gewaagde en brutale merknamen en een mengeling van neutrale kleuren en neon kleuren, “bevatten de stukken in het groot het [Nike] merklogo en creëren zo iets dat even energiek is als de schoen zelf.”

Kim Jones werkt sinds 2016 samen met Nike. Een reeks samenwerkingen die Jones’ unieke blik op ambacht, reizen, punk-mode en meer, weerspiegelt.

De Air Max schoen ontworpen door Kim Jones kost 220 euro en is vanaf 19 maart te koop op nike.com, net als de rest van de collectie. De prijzen van de rest van de collectie zijn nog niet bekend.

Beeld: Nike