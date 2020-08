Nike lanceert homewear sneaker ‘Nike Offline’

Nike lanceert op 28 augustus een schoen die op een hybride lijkt tussen een sneaker en een slof. Het Nike Offline model, zoals de anti-sneaker werd gedoopt, lijkt geïnspireerd door de lockdown en de momenten waarop we gedwongen thuis in quarantaine zaten, maar volgens Nike was de inspiratie vooral het belang van nietsdoen en social media uitzetten voor de mentale gezondheid.

Dit nieuwe model dat voortkomt uit de Nike Sportswear N. 354 schoenenlijn heeft een experimenteel design en een bijzonder snufje. De Nike Offline komt namelijk met twee unieke sensorische inlegzolen, die je af kunt wisselen, afhankelijk van je stemming en gevoel. Sensation 001 heeft strategisch geplaatste noppen en biedt daardoor een massage-achtige ervaring voor de drager. Sensation 002 heeft een noppenpatroon met een groter volume en dat maakt dat je de hybride sneaker langer kan dragen gedurende de dag.

Beeld: Nike