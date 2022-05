Nike lanceert sneaker die makkelijk uit elkaar gehaald en gerecycled wordt

Nike zet nieuwe stappen op het gebied van circulair design en introduceert de ISPA Link sneaker, zo deelt het sportmerk op hun website. Deze sneaker kan makkelijk uit elkaar gehaald worden dankzij een slimme ontwerpmethode. ISPA is een acroniem dat de circulaire ontwerpfilosofie samenvat: Improviseren; Scharrelen; Beschermen (‘protect’); Aanpassen. Zonder de functionaliteit te belemmeren, was het ISPA ontwerpteam in staat om het gebruik van de traditionele lijm te omzeilen, die demontage, en dus recycling, extreem uitdagend maakt. Het recyclen van schoenen gebeurt meestal door middel van versnippering, een energie-intensief proces, merkt Nike op, dat het gebruik van de gerecyclede materialen beperkt.

Het ISPA Link-ontwerp bestaat uit drie aan elkaar gekoppelde modules die zonder lijm aan elkaar worden bevestigd. De tussenzool bestaat uit pinnen die in openingen passen die aan de bovenkant van de schoen zitten. Lijmen is een tijdrovend proces en door dit te elimineren, klokte Nike de assemblage van een paar Links op acht minuten. De stijl vereist ook geen energie-intensieve processen zoals koeling, verwarming en transportbandsystemen en bespaart dus koolstofuitstoot in zowel het productie- als het recyclingproces. Door de demontage stappen gemakkelijk genoeg te maken voor klanten zodat ze dit zelf kunnen doen, kunnen schoenen mogelijk uit elkaar worden gehaald voordat ze bij Nike's recycling- en donatie dienst terechtkomen, waardoor het bedrijf een deel van de extra handen die nodig zijn bij het recyclingproces, kan besparen.

Het comfort en de stabiliteit van de ISPA Link is getest door 40 atleten die ongeveer 200 uur het prototype hebben uitgeprobeerd, aldus een verklaring van Nike. "Onze hoop is dat deze ideeën en esthetiek worden genormaliseerd, waardoor we ons sneller kunnen voorstellen hoe schoenen in de toekomst verder zullen evolueren", aldus Darryl Matthews, VP van Catalyst Footwear Product Design in een persbericht.

De ISPA Link zal in juni verkrijgbaar zijn bij Nike winkels en e-commerce platforms. Hoewel een prijs nog moet worden aangekondigd, kost een ISPA Flow-stijl uit 2020 180 dollar (168 euro). De ISPA Link Axis volgt begin 2023 en vervangt de traditionele ‘cut-and-sew’ methode (gebruikt om de Link te maken) door een bovenkant van 100 procent gerecycled Flyknit polyester, dat precies is ontworpen om over de buitenzool te passen. Hiervoor worden naden geëlimineerd en is de volgende stap in de verbetering van demontage een feit.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.