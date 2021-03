Nike stapt naar de rechter door ‘Satan’ schoen

Nike sleept MSCHF Product Studio, het productiebedrijf dat samenwerkte met Lil Nas X, voor de rechter vanwege inbraak op het handelsmerk, zo meldt Duits nieuwsbureau DPA. Lil Nas X ontwierp de zogenoemde ‘Satan’ schoen en die was maandag, volgens MSCHF, binnen minder dan een minuut tijd uitverkocht, meldt DPA. Nike wil hier geen deel van uitmaken.

Lil Nas X zou namelijk de basis van de klassieke Nike Air Max 97-schoen gebruikt hebben. Het leek daarom te gaan om een samenwerking met de schoenengigant, maar hier bleek geen sprake van te zijn. Nike liet al snel weten niks te maken te hebben met de zogenoemde ‘bloedschoen’, meldt DPA.

De schoen bevat het pentagram-symbool, een omgekeerd kruis en een verwijzing naar een passage in de Bijbel, Lukas 10:18 (‘Ik zag Satan uit de lucht vallen, zoals bliksem’). Daarnaast zou, volgens NBC News, de bloedschoen menselijk bloed in de zool bevatten wat afkomstig zou zijn van medewerkers van MSCHF.

De verkoop van de schoenen zou in verband zijn met het nieuwe nummer van Lil Nas X: Montero (Call Me by Your Name), zo is te lezen.