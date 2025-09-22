NikeSkims: Nieuwe sportkledingcollectie eindelijk gelanceerd

Na maanden van speculatie en vertraging in de productie is de gezamenlijke collectie van Nike en Skims, NikeSkims, eindelijk onthuld. Het nieuwe merk biedt een nieuwe esthetiek en kledingsysteem, speciaal ontworpen voor het lichaam.

De eerste lancering bestaat uit zeven collecties en achtendertig silhouetten. De collectie combineert Nike's band met atleten en Skims' oplossingsgerichte aanpak. Het resultaat: sportkleding die opnieuw is gedefinieerd voor alle atleten, van topsporters tot recreanten.

NikeSkims campagnebeeld. Credits: NikeSkims.

NikeSkims campagnebeeld. Credits: NikeSkims.

De producten van NikeSkims zijn geschikt voor verschillende gelegenheden, van de studio tot de sportschool. De collectie, grotendeels in neutrale kleuren, biedt een complete sportgarderobe, van basisbeha's tot seizoensgebonden accessoires.

Eerste lancering met achtendertig silhouetten voor een complete garderobe

Drie kernlijnen vormen de basis van het aanbod, die elk per seizoen worden geüpdatet. De 'Matte'-collectie bestaat uit eenentwintig modellen met gemiddelde compressie, Nike's Dri-Fit-technologie voor zweetafvoer en optimale bedekking.

NikeSkims campagnebeeld. Credits: NikeSkims.

NikeSkims campagnebeeld. Credits: NikeSkims.

De 'Shine'-collectie is ook sneldrogend, maar heeft een glanzende afwerking. De 'Shine'-producten zijn volgens een persbericht geschikt voor krachttraining. De 'Airy'-collectie omvat zeven 'mesh-geïnspireerde' gebreide items in zowel getailleerde als oversized modellen, elk ontworpen voor activiteiten met een lage impact.

Vier seizoenscollecties vullen de kernlijnen aan: Vintage Seamless, Matte Tricot, Weightless Layers en Shiny Nylon. Deze collecties zijn vooral bedoeld om te combineren en zo de garderobe uit te breiden.

De eerste lancering, gepland op 26 september, gaat gepaard met een campagne genaamd 'Bodies at Work'. De beelden en film tonen bekende atleten en benadrukken de kracht en diversiteit van vrouwen in de sport.

NikeSkims campagnebeeld. Credits: NikeSkims.

Nike richt zich op vrouwen met nieuwe lijn

Kim Kardashian, oprichter van Skims, zegt over de campagne en de lancering: “Onze missie is duidelijk: het herdefiniëren van dames sportkleding zonder compromissen. Deze collectie combineert geavanceerde prestaties met een gedurfd en stijlvol ontwerp, waardoor atleten zich moeiteloos kunnen bewegen en vol vertrouwen hun doelen kunnen bereiken.”

NikeSkims campagnebeeld. Credits: NikeSkims.

NikeSkims campagnebeeld. Credits: NikeSkims.

Volgens Amy Montagne, directeur van Nike, is NikeSkims een 'gedurfde evolutie in hoe vrouwen sport en stijl ervaren'. 'Het is onderdeel van Nike's bredere commitment aan vrouwen: compromisloze productinnovatie die vrouwen in beweging brengt en viert', aldus Montagne.

De lancering van NikeSkims heeft langer geduurd dan verwacht. Nike had de lancering aanvankelijk in het voorjaar gepland, maar productievertragingen zorgden voor uitstel. De wereldwijde uitbreiding van het label is gepland voor 2026, waarna wholesale-partnerschappen worden verwacht.

NikeSkims heeft nog geen specifieke data bekendgemaakt. De collectie is eind deze maand verkrijgbaar via de websites van Nike en Skims en in geselecteerde winkels van beide merken.

NikeSkims campagnebeeld. Credits: NikeSkims.