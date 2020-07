Nikkie lanceert sportkleding

Nikkie, het modemerk van Nikkie Plessen, lanceert vrijdag 31 juli een sportcollectie, zo meldt de tv-persoonlijkheid op haar Instagram-pagina. Vanaf 31 juli is Nikkie Sportswear online en in de winkels te koop en is er wekelijks een workout video te vinden op de website van Nikkie.

In de afgelopen periode heeft Nikkie Plessen zich volledig op het thuis sporten gestort. Haar workout routine deelde zij op Instagram stories en daar werd enthousiast op gereageerd. “Ik miste de perfect workout outfit, dus besloot een eigen sportcollectie plus wekelijkse workout video’s uit te brengen,” vertelt Plessen op Instagram. Het is niet de eerste keer dat Nikkie sportswear lanceert. Vanaf 2016 was er ook al een sportlijn die enkele seizoenen te koop was.

Nikkie Plessen raakte eerder deze maand in opspraak omdat zij zoveel noodsteun had ontvangen voor haar bedrijven als gevolg van Covid-19. Volgens de NOW-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid ontving zij zo’n 900.000 euro aan steun van de overheid voor haar bedrijven. In de media ontving zij hierover veel kritiek, maar haar man Ruben Bontekoe maakte in een brief aan redactie van het tijdschrift Quote bekend dat zij een deel gaan terugbetalen, nu gebleken is dat de schade door de Corona-crisis voor Nikkie NP Fashion Retail veel minder is dan aanvankelijk in maart werd voorspeld. Hoeveel zij gaan terugbetalen is niet bekend gemaakt.