Ninamounah wint modeprijs van Dutch Design Awards

Ninamounah heeft de Dutch Design Award gewonnen in de categorie Fashion, zo wordt vermeld in een persbericht. Met haar vijfde collectie Collection 005 Complete Metamorphosis PT. 2, waarin ze de kruising tussen biologie en mode verkent, spreekt de jury van een “prachtig statement dat laat zien hoe stevig Ninamounah staat.” Ninamounah staat bekend om het onderzoeken van de menselijke natuur en het verleggen van comfort zones. Het merk vervaagt de grenzen tussen mannelijke en vrouwelijke vormen.

Ninamounah staat bekend om haar mens-natuurrelatie

De collectie van de Amsterdamse Ninamounah staat bekend om haar visie op de mens-natuurrelatie. Ook wordt de designer geprezen voor de inzet van modellen met diverse achtergronden, waardoor er een inclusieve, meerstemmige catwalk te zien was. “Het team van Ninamounah zet hier een sterk, volwassen beeld neer, zonder hun eigen identiteit los te laten,” aldus de juryleden.

In 2017 studeerde Ninamounah Langestraat af aan de Gerrit Rietveld Academie. Daar won ze met haar eindexamencollectie, Mother Nature is a Slut, de Frans Molenaar Coutureprijs. Sindsdien gaat het hard: ze presenteerde haar collecties in Londen, Parijs en op de Amsterdam Fashion Week. Ze begon vrijwel direct na haar afstuderen een atelier in het centrum van Amsterdam: Ninamounah. Samen met haar merkmanager Robin Burggraaf werkt ze nauw samen.

“Ik maak kleding voor mensen, niet voor geslachtsdelen”

In een interview met de Volkskrant, waarin ze bekroond werd tot ‘modetalent van 2019’, zegt Langestraat: “In mijn shows lopen zowel mannen als vrouwen mee, en alles daartussenin en daarbuiten, van alle leeftijden en met alle maten. Ik maak kleding voor mensen, niet voor geslachtsdelen. Ook ontwerp ik niet met een bepaald archetype in mijn hoofd. (…) Je hoeft er als man of vrouw tegenwoordig niet meer zo stereotiep uit te zien. Sterker nog, alles wordt gemixt en de seksen worden steeds gelijkwaardiger.”