Dit wordt het modenieuws van week 14 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 14. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 1 april tot en met zondag 7 maart 2024.

Artikel over modemerken en next-gen materialen

Uit nieuw rapport blijkt dat merken massaal op zoek gaan naar next-gen materialen. Het nieuwe rapport "Brand Engagement with Next-Gen Materials 2023" van het Material Innovation Initiative (MII) belicht een golf van samenwerkingen in het afgelopen jaar tussen innovatieve materiaalbedrijven en kleding-, accessoire-, schoenen- en huishoudelijke merken. Van Gucci tot Stella McCartney, fashion powerhouses omarmden in 2023 in een duizelingwekkend tempo next-gen materialen.

Labels to watch uit Madrid

Madrid wordt beschouwd als een Spaans commercieel en financieel centrum, dat vanuit internationaal perspectief vaak wordt overschaduwd door de eigenzinnige havenstad Barcelona met haar mix van Gaudí-gebouwen, stranden en alternatieve levensstijl. Maar de Spaanse hoofdstad heeft ook veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur - inclusief een eigen modeweek. Terwijl Barcelona een meer ontspannen en casual sfeer heeft, is de stijl in Madrid meer bekakt en chique. We presenteren deze week drie van deze merken uit Madrid.

Expert tips om te beginnen met resale

Wat is het verhaal achter het Belgische Four Roses? In een interview spreekt FashionUnited met het succesvolle Belgisch modemerk over het ondernemersverhaal van Four Roses.

Item van de week: University sweater

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De University sweater.