Nooit meer een schoenlepel of schoenen strikken: Deze nieuwe Nike’s zijn handsfree

De nieuwste schoen van Nike zorgt voor wat opgetrokken wenkbrauwen. De Nike Go FlyEase zijn namelijk handsfree. Geen schoenlepel nodig, geen veters om te strikken of zelfs klittenband. De drager stapt gewoon in de sneaker waarop deze ‘dichtklapt’.

Om dit mogelijk te maken bevat de schoen een scharnier in de zool. Hierdoor stapt de drager makkelijk in de schoen, maar is de schoen ook zonder moeite uit te trekken. Nike heeft een patent verkregen op de unieke techniek van de schoen. De schoen is dit op dit moment alleen op uitnodiging beschikbaar voor geselecteerde Nike Members, maar later dit jaar zal de schoen voor een grotere groep beschikbaar worden. Welk prijskaartje precies hangt aan de innovatieve schoen is nog niet bekend.

Het is niet voor het eerst dat Nike innovatieve schoenen presenteert. De Nike Mag was een replica van de zelfstrikkende schoenen uit de cultfilm Back to the Future.