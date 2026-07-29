Norwegian Rain lanceert made-to-order programma voor herfst/winter 2026 outerwear

Het Noorse outerwear-label Norwegian Rain introduceert een made-to-order programma voor zijn jassen en mantels, naast de herfst/winter 2026-collectie. Geselecteerde stijlen en kleuren worden pas geproduceerd na een bestelling van de klant. Het merk omschrijft dit als een primeur dat made-to-order wordt aangeboden voor multifunctionele, hoogwaardige outerwear.

Het programma is beschikbaar in de vier flagshipstores van het label in Bergen, Oslo, Tokio en Parijs. Dit volgt op de internationale uitrol van het 'Compact Store' retailconcept in steden van Kyoto tot New York. Het programma geldt niet voor de volledige HW26-collectie, maar omvat een selectie van archiefstijlen die opnieuw zijn uitgebracht voor de lancering.

Norwegian Rain positioneert deze stap als een reactie op overproductie. Het merk verwijst naar een schatting dat ongeveer 27 procent van alle geproduceerde kledingstukken nooit wordt verkocht. De cijfers voor onverkochte voorraden variëren sterk binnen de industrie. Dagblad The Guardian meldt schattingen die uiteenlopen van 10 tot 40 procent van de jaarlijkse productie. Dit komt neer op volumes tussen de 80 en 150 miljard kledingstukken per jaar.

Vier archiefstijlen opnieuw uitgebracht voor de lancering

De made-to-order stijlen zijn de enkellange 'Vienna Femme', de 'Gdansk Unisex', de omkeerbare 'T Walker Femme' tot op de knie en de 'Hokkaido Unisex'. Elke stijl is te bestellen in meer dan twintig stofkleuren en -kwaliteiten. Het merk stelt dat dit model één jas per klant produceert zonder overproductie. Het positioneert dit als een voortzetting van de slow fashion-principes waarop het label is gebouwd.

De HW26-collectie zelf blijft trouw aan de gevestigde formule van het label: Japanse technische stoffen, gesneden met kleermakerstechnieken. Het uitgangspunt is dat een jas er niet uit moet zien als een regenjas.

Norwegian Rain is in 2008 in Bergen opgericht door kleermaker en ontwerper T-Michael en creatief directeur Alexander T. Helle. Het merk verkoopt via zijn vier flagshipstores en internationale multibrand-retailers. Het label ontving in 2024 de Oslo Runway Tribute Award. Modetitel Vogue Scandinavia meldde dat de prijs een erkenning is voor de aanpak van on-demand retail.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.

Norwegian Rain. Credits: Darrel Hunter.