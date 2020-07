Not Just A Label lanceert online shop

Not Just A...

Not Just A Label, het online netwerk dat meer dan 40.000 onafhankelijke ontwerpers representeert, heeft vandaag een online shop gelanceerd waar ontwerpers direct aan consumenten kunnen verkopen. Daarmee verschuift het bedrijf, dat kantoren heeft in Londen en Los Angeles, van een business-to-business platform naar een direct-to-consumer e-commerce platform.

Not Just A Label werd opgezet in 2018 om opkomend modetalent een podium te bieden, onafhankelijk van het gebruikelijke modesysteem van modeweken, beurzen en fysieke showrooms. Dankzij het platform konden designers uit zo’n 150 verschillende landen hun portfolio online presenteren aan inkopers, journalisten en andere modeprofessionals.

Het innovatieve modebedrijf meldt op hun website dat er in de modeindustrie al langer vraag was naar een revolutie om de toekomst van mode veilig te stellen. Dankzij de pandemie en de grote invloed hiervan op de modeindustrie is de vraag naar een nieuwe strategie nu nog urgenter geworden. CEO van Not Just A Label, Stefan Siegel, vertelt op de website dat hun nieuwe online store een oplossing biedt. “Designers kunnen op ons platform nu direct aan consumenten verkopen en dat is de toekomst van mode.”

Not Just A Label helpt opkomende ontwerpers hun collecties wereldwijd te verkopen

Als het grootste wereldwijde netwerk van onafhankelijke ontwerpers kan Not Just A Label in hun nieuwe webstore maar liefst 4 miljoen verschillende ontwerpen aanbieden van meer dan 40.000 onafhankelijke ontwerpers. Voor de nieuwe online store werkt Not Just A Label samen met Techsembly, een techbedrijf uit Singapore. Nu veel warenhuizen en winkels hun deuren hebben moeten sluiten door de Corona-crisis, biedt de webstore van Not Just A Label een goed alternatief. Bovendien gaan er nu geen marges meer naar retailers en door direct aan de consument te verkopen, worden veel kosten bespaard die normaal naar modeweken, showrooms en beurzen gingen.

De webstore is sinds vandaag live en begonnen met zo’n 500 ontwerpers. Designers zijn zelf verantwoordelijk voor het verzenden van hun ontwerpen en dragen een klein percentage van hun verkoop af aan Not Just A Label voor het betalingssysteem en online marketing. Not Just A Label hoopt met de nieuwe webstore een mooi alternatief te bieden voor de massaproductie van fast fashion. “Het is een nieuwe manier van zakendoen, een duurzamere manier van winkelen en een makkelijkere manier om te netwerken in de modeindustrie,” aldus Not Just A Label.

Beeld via Not Just A Label