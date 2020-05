Notadaydream Nederlandse finalist The Independent Handbag Designer Awards 2020

Notadaydream, het merk van de Nederlandse Martine de Leeuw en Canadese Sheri Scott-De Leon, is een finalist in The Independent Handbag Designer Awards 2020. De strandtas van het merk is genomineerd in de categorie 'Most socially responsible handbag'. Dat deelt Notadaydream middels een persbericht.

Notadaydream is gevestigd in de Filipijnen. De tassen van het merk worden handgemaakt door vrouwen in Tondo, een van de armste wijken in Manilla. De vrouwen worden opgeleid tot naaister en sommige groeien door tot professioneel tassenmaker. In samenwerking met een stichting geeft Notadaydream hen een stabiel inkomen, waardoor ook de kinderen naar school kunnen. De handgeweven stoffen komen uit Ilocos, een regio ten noorden van de stad.

“We zijn enorm trots dat we ons merk nu aan meer mensen kunnen laten zien”, zegt Martine de Leeuw, in het bericht.

Voor de 14e editie van de Independent Handbag Designer Award kwamen meer dan 1000 inzendingen uit 28 landen. Notadaydream neemt het in de categorie op tegen 3 andere finalisten. De uitreiking van de awards is op 10 juni, virtueel in New York.