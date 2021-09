NYFW: 5 dingen die je moet weten over SS22 seizoen

Met New York Fashion Week in het vooruitzicht, heeft FashionUnited zich in het evenement verdiept en alles wat je moet weten uitgelicht.

Terug naar fysieke evenementen

In totaal worden in de week van 7 tot 12 september in New York eenennegentig modeshows gehouden, een langverwachte comeback na een pauze van bijna twee jaar. Met de meerderheid van de presentaties in fysieke format, heeft de Council of Fashion Designers of American (CFDA) aangekondigd dat alleen volledig gevaccineerde gasten de shows mogen bijwonen. Tijdens de zes dagen zullen ook een groot aantal live-stream evenementen worden gepresenteerd, alsook een liveprogramma en een nieuw project, “NYFW: The experience” genaamd. Van Prabal Gurung, Carolina Herrera en Moschino tot Veronica Beard en Michael Kors, kunnen we veel vertrouwde gezichten uit de Amerikaanse modewereld terugverwachten. Elf merken, waaronder Monse, Jason Wu en Altuzarra, hebben het afgelopen jaar de Fashion Alliance gevormd en zullen hun collecties gedurende drie seizoenen presenteren met steun van IMG. Het initiatief werd afgelopen jaar gelanceerd om de branche tijdens de pandemie te kunnen steunen.

Ontwerpers keren terug naar New York

Dit seizoen hebben veel ontwerpers hun shows verplaatst of keren terug naar de officiële kalender. De collectie van Jeremy Scott voor Moschino verhuist van Milaan naar New York en Peter Dundas en Thom Browne komen voor SS22 over uit Parijs. Pyer Moss van Kerby Jean-Raymond keert ook terug naar de catwalk na een afwezigheid van twee jaar. Veel andere merken staan ook op de modekalender, met name Telfar, Altuzarra, Brandon Maxwell en Jason Wu.

Revolve opent een pop-up winkel

Moderetailer Revolve kondigde de opening aan van zijn Revolve Gallery, die op 10 en 11 september gevestigd zal zijn aan 20 Hudson Yards. De modebelevenis wordt ontworpen als meeslepende tentoonstelling met een scala aan deelnemende merken zoals Charlotte Tilbury Beauty, GHD, LoveShackFancy en House of Harlow 1960. De pop-up winkel wordt gepresenteerd door Afterpay en stelt elk melk in staat zijn visie en stijl tentoon te stellen in een daarvoor bestemde ruimte.

Opening van de Bill Cunningham-tentoonstelling

Er komt een nieuwe tentoonstelling gewijd aan wijlen fotograaf Bill Cunningham, samengesteld door filmmaker Mark Bozek die tegelijkertijd zijn documentaire “The Times of Bill Cunningham” uitbrengt. De meeslepende tentoonstelling, “Experience the Times of Bill Cunningham” genaamd, opent op 12 september en presenteert veel belevenissen waar de gasten van kunnen genieten. Van een virtuele nieuwe outfit tot reproducties van het werk van de kunstenaar en opnames van zijn interviews, brengt de tentoonstelling een eerbetoon aan de fotograaf en zijn lange carrière.

Het evenement wordt afgesloten met het Met Gala

Het jaarlijkse Met Gala, normaal gesproken op de eerste maandag in mei gehouden, vindt nu plaats op 13 september en sluit daarmee vijf drukke dagen vol modeshows en evenementen af. Het gala zal in meer intieme sfeer en met minder mensen worden gehouden. Dit jaar staat het in het teken van de tentoonstelling van het Costume Institute, “In America: A Lexicon of Fashion”, met acteur Timothée Chalamet, zangeres Billie Eilis, dichteres Amanda Gorman en tennisspeelster Naomi Osaka als gastheer en gastvrouwen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vevolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Wendela van den Broek.