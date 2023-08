Oekraïense labels om in de gaten te houden

Oekraïne blijft, ondanks de voortdurende oorlog, een land van creativiteit. Mode en design uit Oekraïne, vooral uit de hoofdstad Kiev, hebben de reputatie bijzonder innovatief te zijn - en deze labels bewijzen dat. De hier genoemde merken vertegenwoordigen vier heel verschillende kanten van vrouwelijkheid, maar hebben alle vier de filosofie van vrijheid en schoonheid gemeen.

Credits: Feb

Feb

Het belangrijkste idee van het merk Feb is om iconische gebreide kleding te maken die zo lang mogelijk in de mode blijft. Feb mixt tijdloze ontwerpen met speelse details, optimistische kleuren, patronen en strepen. De tops worden gemaakt in kleine ateliers zodat Feb voortdurend in contact staat met de breisters en alle stappen in de productie zorgvuldig kan controleren. Feb staat voor slow fashion voor zowel vrouwen als mannen. "Niet trendy, maar up-to-date. Open-minded, vriendelijk en casual met een vleugje humor en ironie," zoals het label het zelf zegt.

Over Feb: Jaar van oprichting: 2020

Doelgroep: De doelgroep van Feb bestaat uit vrouwen en mannen tussen de 25 en 40 jaar met creatieve beroepen in mode, architectuur en grafisch ontwerp. Ze wonen in grote steden, zijn cool, vooruitstrevend, intelligent en reizen veel.

Verkooppunten: Op dit moment wordt Feb, naast haar eigen webshop, verkocht in Londen bij Iamvolya en in de Tsum Tsum warenhuizen in Kiev.

Collectiegrootte: Het vaste productaanbod van Feb omvat de basiscollectie truien, vesten en polotruien. Het universum van Feb-truien wordt uitgebreid met niet-seizoensgebonden speciale collecties en een handgebreide serie kledingstukken geïnspireerd op de Oekraïense breitraditie. De collecties verschijnen elke drie tot vier maanden in kleine series (3 tot 8 stuks). Dit kunnen compleet nieuwe modellen zijn, maar ook nieuwe kleurstellingen van reeds bestaande stijlen.

Distributie: Alle vragen zijn welkom via [email protected] (contactpersoon: Victoria)

Prijspunt: Feb is een middelmatig geprijsd merk met een eerlijke prijs voor de hoge productiekwaliteit en de eersteklas merinowol, die bekend staat om zijn zachte en luxueuze textuur. De prijzen variëren van ongeveer 112 euro voor een slipover tot 288 euro voor een uitgebreidere trui.

Bestseller: Een van de bestsellers is Feb's allereerste gebreide stuk - een oranje trui en daarnaast ook gestreepte truien, polotruien in bruin en roze en handgemaakte vesten met borduursel.

Een van de bestsellers is Feb's allereerste gebreide stuk - een oranje trui en daarnaast ook gestreepte truien, polotruien in bruin en roze en handgemaakte vesten met borduursel. Beurzen: Feb is tot nu toe alleen te vinden bij Premium Berlin

Credits: Bobkova

Bobkova

Het Bobkova-label wordt ontworpen en geproduceerd door Kristina Bobkova in Kiev. Collecties worden momenteel getoond in Berlijn. Ze creëert "dingen die relevant zijn ongeacht tijd en situatie". De creaties van het label worden gekenmerkt door Japanse snijdiscipline en stralen kracht en vrouwelijkheid uit. De ontwerpster besteedt speciale aandacht aan technologische stoffen, ongebruikelijke afwerkingen en op maat gemaakte schoenen, handtassen en accessoires, met een focus op het upcyclen van textiel en garens.

Over Bobkova: Jaar van oprichting: 2000

Doelgroep: De ontwerpster creëert haar kleding voor een slimme, creatieve maar praktische vrouw ouder dan 30.

Verkooppunten: Naast haar eigen website (wereldwijde verzending, uitgezonderd Rusland en Wit-Rusland) is Bobkova's mode te vinden bij: Melange - Koeweit; Korner - Odessa; Tsum - Kiev; Leaura - Hong Kong; Iamvolya - Londen; Mikado Group - Riga en Kaizerin - Duitsland.

Collectiegrootte: Bobkova presenteert twee hoofdcollecties per jaar - lente/zomer en herfst/winter. Elke collectie bestaat uit 60 tot 100 items, waaronder schoenen en accessoires.

Distributie: Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met [email protected]

Prijspunt: Overhemden ongeveer 100 euro, broeken ongeveer 200 tot 400 euro, jurken ongeveer 300 tot 500 euro.

Overhemden ongeveer 100 euro, broeken ongeveer 200 tot 400 euro, jurken ongeveer 300 tot 500 euro. Bestseller: Jurken met overhemdblouses, ponchojurken en gebreide jurken. Pakkensets met pantalons en driedelige sets zijn ook populaire klassiekers van het merk.

Jurken met overhemdblouses, ponchojurken en gebreide jurken. Pakkensets met pantalons en driedelige sets zijn ook populaire klassiekers van het merk. Beurzen: Fashion Coterie (NYC) White Show (Mailand) Pitti (Florenz), Oekraïense modeweek, Berlijnse modeweek, KTW, Berlijn Premium.

Credits: Dzhus

Dzhus

Dzhus is een van oorsprong Oekraïens label dat zich specialiseert in genderneutrale kleding en accessoires van dierproefvrije materialen. Het bijzondere aan de geraffineerde pasvormen van ontwerpster Irina Dzhus is hun veelzijdigheid: elk stuk kan op twee tot vijf verschillende manieren worden "getransformeerd" en sommige stukken kunnen zelfs op 20 verschillende manieren worden gedragen.

Over Dzhus: Jaar van oprichting: 2010

Doelgroep: Dzhus creëert voor mensen die kleding zien als de materiële belichaming van hun onderscheidende innerlijke wereld. Ze zijn op zoek naar een perfecte dekmantel voor hun individualiteit en willen zich niet verbergen voor de omgeving, maar deze juist aangaan als de ware en vooruitstrevende versie van zichzelf.

Verkooppunten: Momenteel wordt Dzhus aangeboden in concept stores in Japan, China, België, Portugal, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Koeweit, Australië en Polen en wereldwijd online verkocht. Het merk is zeer geïnteresseerd om voet aan de grond te krijgen op de Duitse markt.

Collectiegrootte: De lente/zomercollectie 2024, die net werd getoond op de Berlin Fashion Week, bestaat uit 15 kledingstukken en accessoires, maar ze kunnen op heel verschillende manieren worden gedragen. Dzhus brengt gewoonlijk twee collecties per jaar uit.

Distributie: Dzhus werkt momenteel in de directe verkoop, samenwerkingsvoorstellen van potentiële retailers via de website zijn welkom.

Prijspunt: Het gemiddelde prijspunt is 300 - 600 euro voor de meeste productcategorieën en 1.000 - 2.000 euro voor bijzonder complexe onderdelen.

Bestseller: De bestseller is Anonymous, de '180° 7-way transforming Piece': een stuk dat gedragen kan worden als jumpsuit, short, top, riem en peplum en Cardboard: gilet / bolero / hoodie / peplum / tas / hoed in één.

De bestseller is Anonymous, de '180° 7-way transforming Piece': een stuk dat gedragen kan worden als jumpsuit, short, top, riem en peplum en Cardboard: gilet / bolero / hoodie / peplum / tas / hoed in één. Beurzen: De F/S24 collectie werd onlangs getoond op Premium Berlin. Eerder was Dzhus te zien op de Milan Design Week, Dutch Design Week, International Fashion Showcase Londen, Designblok Praag en andere internationale beurzen. Bijna elk seizoen heeft het label een showroom tijdens de Fashion Week in Parijs.

Credits: Bæd Stories

Bæd Stories

De kerngedachte van het merk Bæd Stories is het creëren van lingerie die anders is dan de gebruikelijke stereotype voor rollenspellen. In plaats daarvan biedt Bæd Stories lingerie die vrouwen het gevoel geeft dat ze begeerd, bewonderd en gesterkt zijn. Het merk heeft hard gewerkt om te begrijpen wat het publiek wil en heeft onderzoek gedaan naar pasvormen en materialen om de hoogste kwaliteit en een onberispelijke pasvorm te kunnen bieden. Deze toewijding heeft geresulteerd in twee hoofdlijnen: rollenspel setjes met een bizar karakter en elastische fetish harnassen die afzonderlijk of in combinatie met lingerie gedragen kunnen worden.

Over Bæd Stories: Jaar van oprichting: 2017

2017 Doelgroep: Vrouwen die graag experimenteren met hun seksualiteit

Verkooppunten: Naast de webshop van het merk ook bij Rock Your Body Dessous, My Holy desire, Pole online in Duitsland; bij Anya Lust en Spice of life in de VS; in Frankrijk bij: Madame Sensuelle, K Conceptsore, Brigade Mondaine. LS Tentations; in Italië bij My Darling Lingerie; in China bij Sally's Toy en Avec Amour

Collectiegrootte: Er zijn meestal vier collecties per jaar - samenwerkingen niet meegerekend - en die bevatten drie tot zes looks. Maar alle vorige collecties zijn nog steeds op voorraad. Bæd Stories heeft dus in totaal meer dan 50 looks.

Distributie: Sales Manager Valeria ([email protected]) is beschikbaar voor vragen en er is ook een Wholsale Partnerships sectie op de website.

Prijspunt: Prijzen voor een complete outfit kunnen variëren van 52 euro tot 350 euro.

Bestseller: In de lingerie voor rollenspellen zijn de bestsellers dienstmeid, non, zwarte engel, rechter.

In de lingerie voor rollenspellen zijn de bestsellers dienstmeid, non, zwarte engel, rechter. Beurzen: In het verleden heeft het label deelgenomen aan beurzen zoals EroExpo in Duitsland en Salon International de la Lingerie in Frankrijk. Vanwege de oorlogssituatie in het land neemt het momenteel niet deel aan beurzen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.