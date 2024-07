Off-White, Ronald van der Kemp en Toteme treden toe tot de officiële NYFW-line-up

De Council of Fashion Designers of America (CFDA) heeft zijn officiële schema voor het voorjaar/zomer 2025 seizoen van New York Fashion Week (NYFW) bekendgemaakt en zal plaatsvinden van 6 tot en met 11 september.

Er staan ruim 60 modeshows en presentaties van ontwerpers op de agenda, met een verdere selectie die digitaal of op afspraak wordt gepresenteerd.

De meeste plekken worden ingenomen door terugkerende merken, met NYFW-grootheden zoals Jason Wu, Coach, Luar, Theophilio, Khaite, Carolina Herrera en Collina Strada die zich allemaal opnieuw voorbereiden om deel te nemen.

Sommige namen zullen ook terugkeren op het schema na een seizoen of twee te hebben gemist. H&M-eigendom Cos is daar een van, nadat het eerder voor het SS24-seizoen heeft getoond. Cynthia Rowley, Simkhai en Who Decides War zijn andere merken die een comeback maken.

Ralph Lauren en Proenza Schouler tonen voor de planning

In een lichte verschuiving in aanpak zullen de opvallende merken Ralph Lauren en Proenza Schouler hun eigen collecties presenteren vóór het NFYW-schema, dat op 6 september zal beginnen met een show van Area.

Er zijn dit jaar ook een aantal nieuwskomers, waaronder internationale namen zoals Off-White, Ronald van der Kemp en Toteme, terwijl lokale merken Advisry, Michael Fausto, Salon 1884 en TWP ook hun NYFW-debuut zullen maken.

Dit jaar markeert de 20e verjaardag van de CFDA/Vogue Fashion Fund, wat betekent dat alle huidige finalisten van het programma deel zullen nemen aan NYFW om hun nieuwste collecties te presenteren. Dit zijn onder andere Grace Ling, Kate Barton, Jane Wade, Presley Oldham, Sebastien Ami en Wiederhoeft.

In een persbericht zei Joseph Maglieri, directeur van Fashion Week Initiatives voor CFDA: “NYFW blijft de thuisbasis voor het presenteren van het beste van de Amerikaanse mode. Dit seizoen heeft een sterke line-up van gevestigde en opkomende merken die experimenteren met vooruitstrevende manieren om hun collecties te presenteren.”

“De CFDA onderneemt extra actie om een ​​al robuuste week te versterken en roept op tot verbeteringen in de logisitiek en strategie ten voordele van zowel merken als deelnemers.”

“We zijn trots op het schema van september, dat de ontwerpers, merkmanagers, communicatie- en mediateams, showproducenten, castingdirectors en meer vertegenwoordigt die de week tot een realiteit maken.”