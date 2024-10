Office goths en kleine sjaaltjes domineren de streetstyle van Taipei Fashion Week SS25

Taiwan heeft gisteren Taipei Fashion Week afgesloten, een poging van het land om bij te dragen aan het wereldwijde mode landschap, terwijl het ook zijn eigen lokale talent presenteert. Nu het grootste deel van de evenementen van de modeweek voorbij zijn, kunnen we terugkijken op enkele opvallende looks van de aanwezigen, die een overzicht bieden van trends die de lokale markt domineren, ver weg van de schijnwerpers op de catwalk.

Office goths

Taipei Fashion Week SS25 street style trends. Credits: @streetsnap.tw / Vogue/Taipei Fashion Week.

Overhemden, stropdassen en pakken zijn niet langer alleen voorbehouden aan het kantoor. In Taipei werd traditionele formele kleding compleet getransformeerd door middel van een 'gothische' twist. In een reeks voornamelijk zwarte outfits werden overvloedige accessoires gespot, variërend van kettingen en grove platform schoenen tot handgemaakte versieringen die gepersonaliseerde lagen sierden. Korsetten en riemen droegen bij aan de totale esthetiek, met gelaagdheid die herkenbare kledingstukken een nieuwe vorm gaf.

Broek op broek

Taipei Fashion Week SS25 trends. Credits: @streetsnap.tw / Vogue/Taipei Fashion Week.

Het gelaagd dragen van broeken is een vaste waarde geworden op de straat van internationale modeweken, en ook in Taipei was dit niet anders. De trend van broek op broek veroverde de harten van het publiek. De variaties in deze stijl waren uitgebreid. Sommigen kozen voor een dubbele denimlook, waarbij de bovenste laag meer versleten leek om diepte te creëren, terwijl anderen sportkleding met maatwerk combineerden voor een mix van stijlen.

Samenstellende rokken

Taipei Fashion Week SS25 street style trends. Credits: @streetsnap.tw / Vogue/Taipei Fashion Week.

De experimenten met gelaagdheid in outfits gingen door in rokken. Vooral maxirokken kregen een belangrijke upgrade door middel van patchworktechnieken, die leken voort te komen uit de persoonlijke creativiteit van de drager. Ook mannen deden mee aan deze trend, sommigen met lagen over hun statementrok zoals een blazer op een onverwachte manier, terwijl anderen nieuwe vormen creëerden door gebruik te maken van knopen om een asymmetrisch effect te bereiken.

Amerikaanse sportkleding

Taipei Fashion Week SS25 street style. Credits: @snaplabtw / Vogue/Taipei Fashion Week.

Is het tijd dat het voetbalshirt plaatsmaakt? De gasten van Taipei Fashion Week lijken van wel. In plaats van de sportkleding die het afgelopen jaar een sterke grip op de modewereld had, kozen bezoekers voor Amerikaanse sporten, met name American football. Jerseys van deze populaire sport kregen de overhand op hun globalere tegenhangers en werden gedragen met onverwachte toevoegingen zoals camo-shorts, cravats en maatshirts.

Kleine sjaaltjes

Taipei Fashion Week SS25 street style trends. Credits: @snaplabtw / Vogue/Taipei Fashion Week.

Ondanks de vochtigheid van Taipei's stedelijke jungle, bleven de bezoekers trouw aan het gebruik van accessoires. Een accessoire dat essentieel bleek om een outfit samen te brengen, was het kleine, maar toch opvallende, sjaaltje. Of het nu als een frivole strik werd gedragen of nonchalant over de schouder werd geworpen, velen omarmden de subtiele dramatiek die dit item kon toevoegen.