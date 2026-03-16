OFM. introduceert nieuw mannenmodemerk Vesper

De Nederlandse mannenmodeketen OFM. (voorheen Only for Men) heeft een nieuw eigen label gelanceerd: Vesper. Het bedrijf maakte de introductie bekend via het zakelijke platform LinkedIn.

Volgens OFM. is Vesper ontwikkeld vanuit de vraag wat er nog ontbreekt in de garderobe van de hedendaagse man. De collectie is gericht op kleding die inzetbaar is voor verschillende dresscodes, variërend van zakelijk formeel tot casual en informele looks.

Het assortiment is gebaseerd op klassieke tailoring en omvat onder meer kostuums, colberts en smart casual items. De verschillende stukken zijn ontworpen om met elkaar te combineren, aldus het LinkedIn-bericht.

Binnen het assortiment biedt Vesper ook trouwpakken. Hiervoor maakt het merk gebruik van Italiaanse stoffen van weverijen zoals Trabaldo Togna, Vitale Barberis Canonico en Lanificio Guabello.

Met de introductie van Vesper breidt OFM. zijn portfolio van mannenmode retail verder uit. Het label omvat onder meer overhemden met prijzen rond 120 euro, colberts rond 300 euro en pakken die kunnen oplopen tot circa 900 euro. De collectie is verkrijgbaar via de online kanalen en fysieke winkels van het bedrijf. Volgens de beschikbare informatie wordt het merk niet via wholesale gedistribueerd.