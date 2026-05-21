Olivier Theyskens debuteert eerste hoofdstuk van Boloria tijdens Paris Couture Week

De Belgische modeontwerper Olivier Theyskens onthult op 5 juli het eerste hoofdstuk van zijn nieuwe modeproject Boloria, meldt WWD. De presentatie vindt plaats aan de vooravond van Paris Couture Week, die van 6 tot 9 juli plaatsvindt in de Franse hoofdstad.

Het modehuis wordt ondersteund door de Belgische groep We Are One World, organisator van het festival Tomorrowland.

Theyskens werkte eerder voor modehuizen als Rochas en Nina Ricci, en voor het Amerikaanse merk Theory. Voor Boloria verschenen de voorbije maanden zwart-witbeelden die volgens het merk ruimte laten voor interpretatie.

Volgens de missieverklaring wil Boloria Belgische waarden zoals gevoeligheid, integriteit en emotionele resonantie centraal stellen. De modelijn wordt omschreven als een eerste stap binnen een bredere creatieve samenwerking.