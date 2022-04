Olympisch wielerkampioen Leontien van Moorsel en dochter Indy lanceren modecollectie in samenwerking met Jeans Centre

Viervoudig Olympisch wielerkampioen Leontien van Moorsel heeft samen met haar dochter Indy de eerste modecollectie ontworpen voor Jeans Centre. Dat heeft de winkelketen vandaag bekendgemaakt middels een persbericht. De nieuwe collectie werd vorige week gevierd tijdens een feestelijke pre-launch, die plaatsvond in het Jeans Centre filiaal in Breda. Hier werden gasten uitgenodigd om een blik te werpen op collectie - van moodboard tot eindproduct.

De retailer noemt het resultaat een ‘compacte boho chic collectie met een zowel moderne als praktische inslag’, zo is te lezen in het persbericht. Spijkerbroeken vormen het uitgangspunt van de collectie, die bestaat uit vijftien casual items voor dames. “Jeans Centre, Leontien en Indy delen dezelfde waarden: nuchter, respectvol, kleurrijk, modebewust, stoer en oer-Nederlands,” zo schrijft de retailer in het persbericht.

Beeld via: PR & Influencer consultant Iris van Mourik

Beeld via: PR & Influencer consultant Iris van Mourik

Leontien vertelt in het persbericht over de collectie: “Ik ben mega trots op de collectie, het team, maar vooral op mijn dochter. Ze heeft ontzettend goed meegedacht en dat zie je in het eindresultaat. Ik vind het heel belangrijk dat je je lekker voelt in kleding, dat had ik al in mijn wielerperiode. Dit straal je namelijk uit! “

De collectie ligt vanaf vandaag, 4 april, bij de winkels van Jeans Centre. De Jeans Centre jurk en Garcia jeans zijn de duurste items en kosten 79,99 euro. Het voordeligste item is de Jeans Centre sjaal.