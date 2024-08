Olympische spelen: Openingsceremonie outfits van Céline Dion en Lady Gaga tentoongesteld

De outfits die de sterren Céline Dion, Lady Gaga en Aya Nakamura droegen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen, zijn tot en met 30 september te zien in de Galerie Dior in Parijs, zo vernam AFP van een woordvoerder van het modehuis.

Om het "Hymne à l'amour" van Édith Piaf te zingen vanaf de eerste verdieping van de Eiffeltoren - haar eerste optreden in vier jaar - droeg Céline Dion een jurk van witte zijden georgette, met een hoge kraag, lange mouwen, franjes en een sleep, die fonkelde door de vele pailletten en fijne parels.

Dior-jurk die Céline Dion droeg tijdens haar optreden bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Parijs 2024. Credits: Dior.

Andere grote artiesten tijdens de ceremonie droegen ook outfits die waren ontworpen door het prestigieuze Franse modehuis, een merk van LVMH, "premium" partner van de Olympische Spelen. Aya Nakamura droeg een minijurk van gouden veren, op één schouder gedragen en versierd met twee zijden draperingen aan de achterkant, en zong een medley van haar eigen nummers en die van Charles Aznavour.

Dior-jurk die Lady Gaga droeg tijdens haar optreden bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Parijs 2024. Credits: Dior.

De Amerikaanse Lady Gaga zong "Mon truc en plumes", een iconisch nummer uit de Franse muziek, in een zwart satijnen bustier, met daaroverheen een kort jasje en een lange rok van zwarte en roze veren, met een hoofdtooi met pluimen.

Ook te zien in de Galerie Dior, in het 8e arrondissement, is de acht meter lange geplooide jurk in de kleuren van de Franse vlag, blauw, wit en rood, van de operazangeres Axelle Saint-Cirel, die het volkslied, de "Marseillaise", zong.