Omoda breidt assortiment uit met kinderkleding en lanceert eigen kledingmerk: Notre V

Mode- en schoenenketen Omoda breidt zijn assortiment uit met kinderkleding én komt binnenkort met een eigen merk voor dameskleding: Notre V. Dat meldt Twinkle op basis van een keynote speech van Omoda CEO Jan Baan tijdens de Webwinkel Vakantiedagen. Ook zal Omoda voor het eerst kleding in fysieke winkels gaan verkopen.

Eind 2021 breidde Omoda, dat oorspronkelijk enkel een schoenenretailer was, al uit met kleding voor mannen en vrouwen. Baan lichtte over deze beslissing toe dat de keuze gemaakt was vanuit de visie dat het consumenten gaat om “het totaalpakket, de hele outfit.” De collectie voor het nieuwe eigen merk ‘Notre V’ zal om te beginnen uit zestig artikelen bestaan. Baan noemde de collectie tijdens het evenement “een lieve collectie – maar passend binnen de ‘boutique focus’ die we willen uitstralen. Geen massa.”

De kleding zal naast online ook voor het eerst in fysieke winkels te verkrijgen zijn. Zo zal er in Dordrecht een boutique geopend worden waar een kwart van de winkel gebruikt zal worden voor kleding. Voor de toekomst is het plan om op meerdere locaties kleding te verkopen.

FashionUnited heeft contact gezocht met Omoda voor meer informatie. Dit artikel wordt mogelijk op een later moment uitgebreid.