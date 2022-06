Onderzoek: Werknemers in kledingfabrieken in Leicester lijden nog steeds onder slechte werkomstandigheden

Bijna twee jaar nadat een onderzoek onveilige werkomstandigheden en het niet uitbetalen van het minimumloon in kledingfabrieken in Leicester aan het licht bracht, worden werknemers nog steeds geconfronteerd met slechte omstandigheden, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Uit een enquête onder 116 fabrieksarbeiders, uitgevoerd door het Rights Lab van de Universiteit van Nottingham en De Montfort University, bleek dat meer dan de helft (56 procent) van de respondenten zei dat ze onder het minimumloon werden betaald, terwijl 55 procent zei dat ze geen vakantiegeld kregen.

Andere klachten waren geen doorbetaling bij ziekte (49 procent), geen arbeidscontract (32 procent), geen toestemming om vakantie te nemen (24 procent), geen loon (23 procent) en oneerlijke behandeling op grond van geslacht, etnische afkomst enzovoort (21 procent).

Het rapport bevat negen aanbevelingen om de arbeidsomstandigheden in de fabrieken in Leicester te verbeteren, waaronder het instellen van één contactpunt voor werknemers die een klacht willen indienen bij de handhavingsinstanties en het bieden van permanente ondersteuning en casemanagement voor werknemers die problemen aan de orde stellen.

Andere aanbevelingen zijn onder meer het verbeteren van de toegang van werknemers tot Engelstalige voorzieningen, het in contact brengen van werknemers met bronnen van juridisch advies en steun van de gemeenschap, en het verbeteren van de toegang tot plaatselijke onderwijsdiensten voor werknemers en hun gezinnen.

Rapport stelt dat er meer moet worden gedaan in fabrieken in Leicester

Alison Gardner, de hoofdonderzoeker van het Rights Lab van de Universiteit van Nottingham, zegt: "Kledingarbeiders hebben ons verteld dat ze een mooie toekomst willen opbouwen voor de volgende generatie in Leicester, maar er zijn momenteel veel beperkingen die hen ervan weerhouden om toegang te krijgen tot eerlijke lonen en arbeidsvoorwaarden.

"Ons rapport heeft bijgedragen aan de bestaande kennis over deze problematiek, maar wijst ook op oplossingen die door de werknemers zelf zijn voorgesteld. Wij hopen dat de in ons verslag beschreven maatregelen de komende jaren zowel op lokaal als op nationaal niveau als leidraad kunnen dienen."

De enquête, die plaatsvond tussen november 2021 en maart 2022, werd uitgevoerd in opdracht van de Garment & Textile Workers Trust (G&TWT), die werd gefinancierd door het Britse fast fashion-concern Boohoo in een poging om zijn inspanningen op het gebied van werknemersrechten te verbeteren.

In juli 2020 werd in een onderzoek van de Sunday Times onthuld dat bepaalde fabrieken die kleding aan Boohoo leverden, werknemers dwongen om ziek te werken met Covid-19 en slechts 3,50 pond per uur betaalden.

Boohoo startte een onafhankelijk onderzoek dat "veel tekortkomingen" in zijn toeleveringsketen aan het licht bracht, waardoor de groep de banden met honderden fabrieken verbrak, en zijn Agenda for Change-programma lanceerde waarin het zes stappen uiteenzette om zijn leveranciersmanagement- en nalevingsprocedures te verbeteren.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.