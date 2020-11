Only Play lanceert meisjescollectie

Vanaf januari 2021 lanceert sportlabel Only een meisjescollectie, zo wordt vermeld in een persbericht. Only noemt het hun “mini me” collectie van de Only Play lijn. Met de nieuwe kledinglijn wil Only jonge meiden aanmoedigen om meer te bewegen en te genieten van hun favoriete sport.

De Girls-collectie heeft drie verschillende concepten: soft training, hard training en vrije tijd. De kleding is ontworpen om te spelen, bewegen en plezier te hebben. De kleuren van ieder concept zijn zo gekozen dat ze makkelijk te combineren zijn met de kleuren van de andere concepten.

De eerste drop in januari bestaat uit kleding in neon oranje, zwart en mintgroen, de tweede drop in februari bestaat uit roze, bordeauxrood en warme aardetinten en de derde drop in maart heeft vooral slangenprint gecombineerd met oranje, zwart en wit. FashionUnited heeft contact gezocht met Only over de prijzen van de items.