Ontdek de carrièremogelijkheden bij deze toonaangevende bedrijven

De mode-industrie is een dynamische en creatieve sector die voortdurend in beweging is. Van ontwerp tot productie en van marketing tot verkoop;elke fase van het proces biedt boeiende carrièremogelijkheden. Of je nu net afgestudeerd bent of al jaren ervaring hebt, de modewereld heeft een scala aan kansen waar passie en vakmanschap centraal staan.

In dit artikel belicht FashionUnited voor de ‘Werken in Mode' special enkele werkgevers die op zoek zijn naar nieuw talent. Jouw uitdaging in de wereld van mode kan dichterbij zijn dan je denkt.

Vanilia

De tailoring service in de Vanilia-winkel in Rotterdam. Credits: Vanilia

Werken bij Vanilia betekent werken in een inspirerende omgeving, waar het maken van eerlijke en duurzame collecties centraal staat. Met een ambitieus team werkt Vanilia elke dag samen om een high end service level te bereiken. Vanilia gelooft dat de kracht van een merk te danken is aan het team dat erachter staat en investeren dan ook graag in talent.

Ontdek de mogelijkheden op de Vanilia Vacature pagina.







The Sting

Credits: The Sting

The Sting is een Nederlandse modeketen. Wat in 1982 begon met één winkel is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste fashion retailers van Nederland. The Sting telt meer dan 50 winkels, verspreid over Nederland en België.

Ontdek de mogelijkheden op The Sting Vacature pagina.







Summum

Credits: Summum

Summum staat voor kwalitatieve en stijlvolle mode waarmee elke vrouw haar persoonlijkheid kan laten zien, tijdens drukke dagen en avondjes uit. Summum’s roots liggen in Amsterdam en dat is terug te zien in trend gedreven collecties met internationale allure, no-nonsense mentaliteit en een persoonlijke aanpak.

Ontdek de mogelijkheden op de Summum Vacature pagina.







Open32

Credits: Open32

OPEN32, fashion & jeans multibrand store voor mannen en vrouwen, waar service centraal staat en waar je een uitgebreide collectie vindt van de beste merken zoals Silvercreek, PME Legend, G-Star RAW, Tommy Jeans en Madness. Er zijn een 60-tal OPEN32 winkels in Nederland en België en de collecties van alle merken zijn ook verkrijgbaar op onze webshop.

Ontdek de mogelijkheden op de Open32 Vacature pagina.







Bestseller

Credits: Bestseller Group

BESTSELLER is een Deens modehuis, opgericht in 1975 en vandaag actief in meer dan 40 landen. Daarmee is het één van de meest toonaangevende en snelst groeiende modebedrijven wereldwijd. Met mooie merken als onder meer JACK & JONES, ONLY & SONS, ONLY & JJXX spelen we in op de laatste trends en bieden we onze klanten de beste prijs voor uitstekende kwaliteit.

Ontdek de mogelijkheden op de Bestseller Vacature pagina.







WE Fashion

Credits: WE Fashion

WE is een succesvol Nederlands multi-channel merk dat volop in transitie is om niet alleen de beste fashion retailer, maar ook fashion e-tailer van West-Europa te worden. WE is gedreven en energiek, maar ook kritisch om de lat steeds hoger te leggen. Ambitie, innovatie en groei staan bij ons altijd voorop. Klaar om je aan te sluiten bij WE’s reis?

Ontdek de mogelijkheden op de WE Fashion Vacature pagina.







Amsterdam The Style Outlets

Credits: Amsterdam The Style Outlets

Slechts 10 minuten van zowel Amsterdam Centraal als Haarlem Station bevindt zich Amsterdam the Style Outlets. Het eerste en enige outlet center in de Randstad. Met meer dan 70 topmerken is er meer dan genoeg mogelijkheid om hier de perfecte baan te vinden. Van premium fashion merken, sportwinkels tot horeca, het is bij De Style Outlets allemaal mogelijk!

Ontdek de mogelijkheden op The Style Outlets Vacature pagina.







Ralph Lauren

Credits: Ralph Lauren.

Bij Ralph Lauren verenigen en inspireren ze de gemeenschappen binnen het bedrijf en de gemeenschappen waarin ze actief zijn, door stemmen en perspectieven te versterken. Zo wordt een cultuur gecreëerd waarin iedereen erbij hoort en waarin inclusie en eerlijkheid gewaarborgd zijn. Ralph Lauren bevordert een cultuur van inclusie door middel van: Talent, Opleiding & Communicatie, Werknemersgroepen en Vieringen.

Ontdek de mogelijkheden op de Ralph Lauren Vacature pagina.







Lagardere Travel Retail

Credits: Victoria's Secret / Lagardere

Lagardère Travel Retail heeft meer dan 600 Duty Free & Fashion boetieks in 21 landen. Het is een wereldwijde speler in Travel Retail voor Duty Free & Fashion, met als doel de Duty Free winkelervaring voor passagiers over de hele wereld te hervinden.

Ontdek de mogelijkheden op de Lagardere Travel Retail Vacature pagina.







Pandora

Credits: Pandora

Pandora heeft het hoofdkantoor in Kopenhagen, Denemarken, heeft wereldwijd 27.000 mensen in dienst, en maakt haar sieraden in twee LEED-gecertificeerde fabrieken in Thailand waarbij voornamelijk gerecycled zilver en goud wordt gebruikt. Pandora streeft naar leiderschap op het gebied van duurzaamheid en heeft wetenschappelijk onderbouwde doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen voor hun eigen activiteiten en waardeketen in 2030.

Ontdek de mogelijkheden op de Pandora Vacature pagina