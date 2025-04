Ontwerpen voor elk lichaam: Yitty's designhoofd over shapeweartrends en -uitdagingen

Yitty, in 2022 opgericht door Grammy-winnares Lizzo en sportsweargigant Fabletics, heeft in zijn korte bestaan al vele vormen gekend. Wat begon als een shapewearmerk dat zich inzette voor diversiteit, is uitgegroeid tot een lifestylemerk met nieuwe categorieën, zoals nachtkleding en badmode.

De lancering viel samen met de opkomst van de shapewearmarkt. Die werd toen al geschat op 2,4 miljard dollar (2,1 miljard euro) en is sindsdien meer dan verdubbeld, aldus Global Market Insight. Terwijl gevestigde merken als Spanx en Nike grotendeels de weg hebben gewezen in deze sector, wordt de categorie de laatste jaren aangedreven door labels die zijn opgericht door beroemdheden. Deze labels spelen in op de veranderende consumentenwensen en zijn in staat om culturele trends in hun respectieve bewegingen te verwerken.

Skims van Kim Kardashian en Savage X Fenty van Rihanna behoren daartoe, net als Yitty, dat naam heeft gemaakt door brede inclusiviteit te garanderen via het assortiment producten. Kara Lacayo staat aan het hoofd van de ontwerpafdeling. Zij kwam eind 2022 bij Yitty en is momenteel vice president van design. Lacayo bracht ervaring mee van Victoria’s Secret, Betsey Johnson, Target Australia en JCPenney, waardoor ze een schat aan kennis heeft opgedaan over zowel lingerie als confectiekleding. Dit heeft haar ontwerpwaarden tot op heden gevormd.

FashionUnited sprak met Lacayo over de designtrends die circuleren op de shapewearmarkt, de mogelijkheden binnen inclusieve maten en hoe Yitty een eigen vorm geeft aan een snel ontwikkelende categorie.

Welke actuele trends in shapewear en lingerie vinden weerklank bij de huidige consumenten?

Bij Yitty hebben we regelmatig contact met onze klanten via exclusieve ledenevenementen en besloten groepen. Zo krijgen we een beter beeld van wat ze van ons willen en hoe ze reageren op toekomstige ontwerpen die al in ontwikkeling zijn. Deze gesprekken zijn een onmisbaar onderdeel van ons creatieve proces en bevestigen vaak de waarden waarop we ons merk hebben gebouwd: comfort, veelzijdigheid en draagbaarheid. Onze community vertelt ons steevast hoeveel ze stukken waarderen die heerlijk aanvoelen op het lichaam, niet knellen of afknellen en dat ultrazachte, second skin gevoel geven.

Er is een duidelijke verschuiving gaande in de categorie. Shapewear en lingerie evolueren van beperkende functionaliteit naar naadloze, de hele dag door te dragen stijlen die er prachtig uitzien en ontworpen zijn om gezien te worden. Deze trend was duidelijk zichtbaar tijdens de Paris Fashion Week, waar bh’s, delicate slips en kanten bodysuits centraal stonden in vele collecties. Consumenten omarmen deze beweging naar lingerie als bovenkleding en we blijven ontwerpen met deze transformatie in gedachten.

Zijn er bepaalde kleurenpaletten, stoffen of innovatieve functies die in 2025/26 aan populariteit winnen op de shapewearmarkt?

Vooruitkijkend naar 2025/26 zal de shapewearmarkt cosmetische tinten blijven omarmen. Deze worden steeds genuanceerder en uitgebreider, en gaan veel verder dan traditioneel zwart, ivoor, roze en een enkele tint ‘nude’ om het volledige spectrum van huidtinten beter weer te geven. Aangezien er geen one-size-fits-all nude bestaat, ondersteunt het bredere aanbod meer inclusiviteit en personalisatie.

Tegelijkertijd zien we een toenemende interesse in modieuze kleuropties die individualiteit en persoonlijkheid in shapewear brengen. De groeiende vraag naar beide benaderingen hervormt actief de manier waarop consumenten de categorie kopen en moedigt meer expressieve en persoonlijke keuzes aan. Mensen zoeken shapewear niet langer puur voor functionaliteit, ze willen stukken die hun huidtint en hun unieke stijl weerspiegelen.

Hoe helpen de voorkeuren van Gen Z en Millennials de ontwerprichting van Yitty te bepalen?

Generatie Z en millennials herdefiniëren het gesprek over shapewear volledig. Ze zijn op zoek naar stukken die naadloos in het dagelijks leven passen, producten die ondersteunen hoe ze bewegen en zichzelf uiten, zonder dat dit ten koste gaat van stijl of comfort. Voor hen is shapewear een middel tot zelfexpressie, niet iets om te verbergen. Bij Yitty hebben we die mentaliteit altijd omarmd en stukken gecreëerd die ontworpen zijn om gestyled, gelaagd en getoond te worden.

Nu lingerie steeds meer een vorm van bovenkleding wordt, zijn er dan vergelijkbare trends in dit opzicht voor shapewear?

Absoluut! Yitty loopt voorop in het ontwerpen van stijlvolle en comfortabele shapewear die zowel onder als als onderdeel van een outfit gedragen kan worden. Deze kruisbestuiving is een hoeksteen van onze ontwerpbenadering en merkidentiteit. Sinds de lancering van Yitty is er een sterke vraag naar shapewear die vormt, ondersteunt en verbetert zonder dat dit ten koste gaat van de stijl. Het gaat niet langer om wat er verborgen is, het gaat erom shapewear met trots te dragen.

Campagnebeelden van Yitty. Credits: Yitty.

We hebben onze kenmerkende shapingtechnologie geïntegreerd in verschillende lifestylecollecties, zoals Shaping Swim en Shaping Apparel, om aan deze groeiende behoefte te voldoen. Tijdens onze ledenevenementen krijgen we vaak verzoeken om badmode, jurken en tops met dezelfde shapingkenmerken als in onze Nearly Naked-lijn. We zijn enthousiast om grenzen te blijven verleggen en kledingstukken te creëren die onze klanten in staat stellen zich zelfverzekerd, comfortabel en stijlvol te voelen op elk gebied van hun leven.

Hoe beïnvloedt de groeiende vraag naar inclusieve maten de ontwerpinnovatie bij Yitty?

Inclusieve maten maken vanaf het begin deel uit van het DNA van Yitty, met maten van XS tot 6X. Die toewijding drijft ons om verder te gaan dan traditionele gradaties. We schalen patronen niet zomaar op of af, we zorgen ervoor dat elke maat dezelfde pasvorm, ondersteuning en esthetiek biedt. Het betekent vaak dat we de constructie heroverwegen, specifieke designelementen voor grotere maten inbouwen en echte mensen betrekken bij ons pasproces. We experimenteren met verschillende stoffen en tailoringtechnieken om het beste resultaat voor elk lichaam te garanderen.

Zijn er momenteel uitdagingen als het gaat om het ontwerpen en produceren van inclusieve shapewear?

Een van de belangrijkste technische uitdagingen is hoe stof presteert over verschillende maten. Wat perfect werkt voor een kleinere maat, moet mogelijk opnieuw worden ontworpen om comfort, ondersteuning en prestaties in grotere maten te behouden, en vice versa. We besteden veel tijd aan testen en verfijnen om ervoor te zorgen dat elke maat voldoet aan onze strenge eisen voor zachtheid, duurzaamheid, ondersteuning en stijl. Het behouden van de sexiness van het ontwerp terwijl het inclusief wordt geschaald, is een lonende uitdaging.

Elders, wat zijn enkele van de grootste ontwerpuitdagingen bij het combineren van functionaliteit met mode?

De meest lonende uitdaging is om technische kledingstukken moeiteloos en stijlvol te laten lijken. Esthetisch gezien streven we naar minimale naden en een gladde, strakke afwerking. Functioneel vereisen we structuur en ondersteuning. Elke meting is cruciaal en zelfs het kleinste detail kan de algehele pasvorm en prestaties beïnvloeden.

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om shapingzones te verbergen of ondersteuning te integreren op een manier die het ontwerp niet verstoort. Pasvorm is alles, daarom vertrouwen we op echte lichamen tijdens het hele proces. Hoewel het er aan de buitenkant naadloos uitziet, wordt elk onderdeel zorgvuldig overwogen.

Wat is de typische ontwerp-tot-markt-tijdlijn bij Yitty? Hoe behoud je creatieve flexibiliteit?

Onze productkalender vormt de kern van alles wat we doen. Voor categorieën met lange doorlooptijden, zoals lingerie en shapewear, plannen we vaak jaren van tevoren. Op dit moment zijn we aan het brainstormen voor de lente van 2027, ook al is 2026 nog niet aangebroken.

Dat gezegd hebbende, bouwen we flexibele fasen in waarin we kunnen bijsturen op basis van opkomende trends of feedback van klanten. Nauwlettend op de hoogte blijven van kleur- en printtrends helpt ons relevant te blijven en dat is waar we het snelst kunnen bewegen. Capsulecollecties en limited drops geven ons de ruimte om nieuwe ideeën te testen en snel te reageren op onze community.

Hoe is de rol van shapewear geëvolueerd sinds je bij Yitty bent begonnen en welke rol denk je dat het merk heeft gespeeld in deze evolutie?

Sinds ik bij Yitty ben begonnen, heb ik gezien dat shapewear veel expressiever, inclusiever en vrolijker is geworden. Het gaat niet langer om het veranderen of corrigeren van je lichaam, het gaat om het vieren ervan. Yitty heeft geholpen om die verandering te leiden. We hebben er hard aan gewerkt om shapewear te herdefiniëren als een hulpmiddel om het zelfvertrouwen te vergroten, niet als een correctiemiddel, en we zijn gedurfd geweest in de manier waarop we alle lichaamstypes aanspreken en ontwerpen. Die inclusiviteit blijft centraal staan in alles wat we doen.

Hoe heeft je eerdere ervaring bij Victoria’s Secret en Betsey Johnson je ontwerpfilosofie vandaag de dag beïnvloed?

Beide merken hebben me waardevolle lessen geleerd. Bij Victoria’s Secret heb ik geleerd hoe ik creatief kan zijn binnen een grote, snelle organisatie. Betsey Johnson was het tegenovergestelde: kleiner en veel praktischer. Daar was ik betrokken bij elke stap van het proces en werkte ik zelfs rechtstreeks samen met Betsey zelf. Door beide uiteinden van het spectrum te ervaren, heb ik een diepe waardering gekregen voor structuur en spontaniteit. Bij Yitty breng ik die werelden samen: technische uitmuntendheid combineren met persoonlijkheid en plezier.

Hoe verschilt trendvoorspelling in de lingerie/shapewearbranche van die van confectiekleding? Hoe blijf je voorop lopen?

Confectiekleding is seizoensgebonden, terwijl lingerie en shapewear meer evergreen zijn. Dat gezegd hebbende, leunen we nog steeds op seizoensgebonden trends als het gaat om kleuren, prints en stylingdetails. We introduceren bijvoorbeeld strapless opties voor de zomer of kiezen voor rijkere tinten in de herfst. Voorop blijven lopen betekent voortdurend observeren, luisteren en aanpassen.

Nu de concurrentie op de shapewearmarkt toeneemt, hoe zorg je ervoor dat Yitty zich blijft onderscheiden op het gebied van innovatie, design en waarden?

Yitty creëert niet alleen shapewear, we bouwen een community die geworteld is in empowerment en zelfvertrouwen. Vanaf het begin hebben we goed geluisterd naar onze klanten en hun feedback vormt onze evolutie. We zijn marktleider in het vormgeven van kleding, maar we breiden ook uit naar aangrenzende categorieën waar onze community om vraagt, zoals loungewear, lingerie en lifestyleartikelen. Deze nieuwere categorieën onderscheiden ons en komen dezelfde belofte van comfort, prestaties en stijl na. Zelfs als een product goed presteert, blijven we streven om het beter te maken. Die drang naar innovatie, in combinatie met onze diepe band met de community, zorgt ervoor dat we voorop blijven lopen.

Wat kan er worden verwacht van toekomstige lanceringen, samenwerkingen of collecties van Yitty? Zijn er nieuwe innovaties en functies in aantocht?

Absoluut. Er komen zoveel spannende lanceringen aan en ik kan niet wachten om te zien hoe onze community reageert. We hebben nieuwe stoffen en categorie-uitbreidingen op de planning staan voor dit jaar en daarna. We zetten vooral in op lingerie, dus verwacht nieuwe silhouetten en luxere materialen. Een innovatie waar ik erg enthousiast over ben, is een nieuwe stof voor shapingkleding: het biedt onze kenmerkende ondersteuning met een nog luxere uitstraling. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze klanten geweldig zullen vinden wat er komt.