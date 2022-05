Ontwerpers van digitale kleding voor de Roblox metaverse praten over de toekomst van virtuele mode

Virtuele mode bloeide het afgelopen jaar op als industrie, met veel merken die over elkaar heen vallen om een duik te nemen in de metaverse. Roblox is een platform dat in het bijzonder de aandacht van merken heeft getrokken, met een gemeenschap van 49 miljoen actieve gebruikers die dagelijks naar de virtuele wereld gaan om te gamen, te socializen en hun eigen avatar te bewerken.

Het platform is in toenemende mate een metaverse toegangspoort geworden voor modemerken, waaronder veel high-fashion modehuizen die hun eerste stappen op de digitale markt zetten. Tommy Hilfiger, Gucci en Ralph Lauren zijn enkele van de merken die de Roblox-wereld hebben betreden in de vorm van exclusieve evenementen of digitale kleding drops.

Het kopen van modeartikelen via het platform is zelfs zo populair geworden dat het bedrijf in 2021 zei dat er meer dan 25 miljoen virtuele artikelen waren gemaakt en dat er in de loop van het jaar 5,8 miljard artikelen waren gekocht.

Terwijl grote ontwerpers regelmatig de wateren van het online platform testen, is Roblox ook doorgegaan met het aanmoedigen van onafhankelijke makers om hun creativiteit te verkennen. De groep van negen miljoen onafhankelijke ontwikkelaars wordt gesteund door initiatieven zoals Roblox's user-generated content (UGC) programma, dat ontwerpers in staat stelt nieuwe ontwerpen te ontwikkelen die kunnen worden gekocht en gedragen door zijn spelers.

Daarnaast heeft de site onlangs een nieuwe avatar technologie gelanceerd, ‘Layered Clothing’, die het mogelijk maakt virtuele ontwerpen te dragen op elke avatar, in wezen fungerend als de digitale versie van 'one size fits all' kleding. Met de nieuwe functie hoopt Roblox zelfexpressie via het platform verder aan te moedigen en meer mogelijkheden te bieden voor creativiteit in metaverse mode.

Terwijl grote merken zich aan de groeiende lijst van virtuele designers blijven toevoegen, zijn het voor Roblox de onafhankelijke ontwerpers die een belangrijke rol spelen in het bepalen van de ruimte van mode in het spel. FashionUnited sprak met twee toonaangevende ontwerpers van het platform over hoe Roblox hun carrière heeft geholpen, het belang van digitale mode en wat er in het verschiet ligt voor de toekomst van virtual reality creaties.

Beeld: Vivian Arellano voor Roblox x Lil Nas X, Montero

VIVIAN ARELLANO, 21 Vivian Arellano, een Amerikaanse ontwikkelaar en UGC-maker uit San Mateo, Californië, behoort tot degenen die grote stappen zette in de digitale ontwerpwereld. Ze werkte al samen met een aantal merken en platenlabels aan virtuele ontwerpen en heeft samengewerkt met muziekartiesten als Lil Nas X en Zara Larsson om hun mode tot leven te brengen via Roblox.

Kun je me iets vertellen over je ontwerpconcepten/nieuwste collectie? ‘’Over het algemeen houd ik van het ontwerpen van mode items die schattig en een beetje eigenzinnig zijn. Vaak combineer ik twee semi-willekeurige dingen samen: zoals een gadget of een kledingstuk. Omdat je je op Roblox kunt kleden zoals je wilt, maak ik liever dingen die je normaal gesproken niet in het echt ziet; een heksenhoed die lijkt op een aardbeiencrêpe, een munttasje dat lijkt op een fles cherry cola of een gigantische rugzak met frietjes die klaar zijn om op te eten.

Een van mijn recente projecten was het maken van een set lotus-geïnspireerde items. Deze werken samen om een magische waterfeeën-outfit te creëren. Het is een van mijn favoriete dingen die ik tot nu toe heb gemaakt. Op dit moment zijn deze sets allemaal stukken die afzonderlijk gekocht moeten worden, maar met de nieuwe technologie achter gelaagde kleding, kan mijn volgende set worden omgevormd tot een enkel item dat beweegt op basis van het lichaamstype van de avatar. Ik heb zo veel collecties gepland en op komst.’’

Hoe ben je begonnen met digitaal ontwerpen? ‘’In 2014 begon ik op Twitter kunstwerken te delen met avatars van mensen waar ik tegen op keek, en al snel begonnen mensen me opdrachten te geven om ze te tekenen. Dat leidde tot het krijgen van andere soorten banen met betrekking tot digitale kunst, zoals game design, concepten en iconen. Pas in 2019 begon ik met het 3D modelleren van mijn eigen concepten. Tijdens de pandemie kwam mijn carrière in het maken van digitale modeartikelen echt van de grond. Met het inkomen dat ik verdiende via het Developer Exchange Programme van Roblox, kon ik mijn familie financieel ondersteunen en zelfs een auto voor mijn moeder kopen.’’

Voor wie zijn je producten bedoeld? ‘’Ik zou graag denken dat mijn producten gericht zijn op zowel jongere als oudere spelers die er niet uit willen zien zoals iedereen. Op degenen die zich in hun kledingkeuze focussen op één middelpunt, waarbij elk ander gedragen artikel om dat middelpunt draait. Ik wil dat mijn artikelen hun middelpunt zijn. Spelers maken nu outfits gebaseerd op mijn artikelen.’’

Beeld: Vivian Arellano voor Roblox

Op welke manier helpt Roblox je om je creativiteit te verkennen? ‘’Tijdens een marketingstage bij Roblox bleef ik achter in het kantoor en keek ik naar tutorials voor het modelleren van verschillende items. Ik vond het geweldig om te leren 3D modelleren; het proces om van 2D concepting naar prototyping, 3D modelling en uiteindelijk Roblox Studio te gaan geeft me zo'n kick en Roblox maakt het snel en makkelijk om dit helemaal zelf te doen. De volgende stap voor mij is om me verder te verdiepen in de Layered Clothing technologie. Ik ben in staat om mijn ontwerpen naar nog meer avatars te brengen.

Naast het stimuleren van mijn eigen creatieve werk, krijg ik ook de kans om samen te werken met merken en muzikale artiesten die naar Roblox komen. Ik heb tot nu toe onder andere gewerkt met Lil Nas X, Zara Larsson en The Grammys; ik heb kleding ontworpen gebaseerd op hun merk en deze naar het platform gebracht zodat hun fans het kunnen dragen en zich ermee kunnen uitdrukken.’’

Denk je dat digitale mode de toekomst van de industrie is? ‘’De digitale avatar is een grenzeloze weerspiegeling van onze ware identiteit. TV shows, films en merken begeven zich steeds meer in de digitale ruimte, en wij kunnen het plezier ervan ervaren via avatar merch en games. Stel je voor dat je elk jaar je eigen Met Gala kunt hebben.

Makers kunnen zich bij deze merken aansluiten om hun behoeften te vervullen en deze ruimte te bereiken. Dan krijgen ze de ervaring en fondsen om hun eigen ontwerpen te maken. Het is niet alleen de toekomst van een bestaande industrie, het is de start van een nieuwe.’’

Heb je nog toekomstplannen om je concept/bedrijf te laten groeien? ‘’Ik ben veel aan het experimenteren met de nieuwe Layered Clothing functie om meer sets en outfits naar miljoenen avatars te brengen. Ik ben ook op weg om mijn eerste in-real-life (IRL) merch lijn te lanceren, gebaseerd op mijn digitale werk. Deze zou half mei uit moeten komen. Naast het werken aan mijn persoonlijke merk, werken mijn game development team en ik aan onze ‘Mermaid Life’ plannen voor 2022. Dit is een rollenspel-mode spel dat zich onder water afspeelt. Het heeft momenteel meer dan 50 miljoen bezoeken.’’

Beeld: Samuel Jordan voor Roblox

SAMUEL JORDAN, 21 De uit Florida afkomstige Samuel Jordan is een andere zeer succesvolle ontwerper in de digitale modewereld, die in totaal meer dan 23 miljoen items heeft verkocht sinds hij bij Roblox's UGC-programma is gekomen. Jordan heeft met een reeks grote merken gewerkt aan hun metaverse debuten. Hieronder vallen bijvoorbeeld Stella McCartney en Forever, die elk digitale mode items voor het platform hebben uitgebracht in het afgelopen jaar.

Kun je me iets vertellen over je ontwerpconcepten/nieuwste collectie? ‘’Op Roblox heb ik een breed scala aan 3D avatar mode-accessoires ontworpen in verschillende stijlen onder mijn alias 'Builder_Boy'. Mijn collectie haalt inspiratie uit luxe, streetwear en de organische internet Roblox cultuur. Enkele van mijn meest populaire creaties zijn hoeden en juwelen, en mijn samenwerkingen met Forever 21 en luxe modebedrijf Stella McCartney.

Sinds de lancering van Layered Clothing vorige maand, ben ik druk bezig geweest met mijn nieuwste collectie 3D kleding die door elke avatar op het platform gedragen kan worden. Layered Clothing bootst de manier na waarop kleding op een lichaam valt en zich vormt, dus ik kan veel moderne texturen en silhouetten toevoegen die de grenzen verleggen van wat tegenwoordig populair is in de modewereld. Mijn best verkochte gelaagde kledingstuk is een roze High Waist Puffer Jacket.’’

Hoe ben je begonnen met digitaal ontwerpen? ‘’Ik ben begonnen met digitaal design omdat ik mensen in staat wilde stellen om hun avatars aan te passen op een manier die authentiek voelde voor wie zij zijn. Het ontwerpen van je avatar is de hoogste vorm van zelfexpressie. Ik wil dingen ontwerpen waarmee mensen zich zo eerlijk en authentiek mogelijk kunnen uitdrukken.

Ik begon Roblox te spelen met mijn broer in 2011. We kregen thuis les, dus Roblox was een van onze belangrijkste manieren om vrienden te maken en sociaal te zijn. Omdat ik ben opgegroeid met spelen op het platform, heb ik het gevoel dat ik een goed begrip heb van wat spelers willen, evenals de ins en outs van de opkomende metaverse mode-industrie. Ik begon in 2015 met ontwikkelen en ontmoette andere ontwikkelaars in groepen op het platform.’’

Beeld: Samuel Jordan voor Roblox

‘’Ik heb aan veel games gewerkt en leerde level design, character design en world building. Uiteindelijk werd ik echter aangetrokken tot de digitale mode: dit gaf me de breedste mogelijkheden tot creativiteit. Ik was de eerste maker op het platform die oorbellen en portemonnees ontwierp, ik ben altijd op zoek naar wat nog niet gedaan is. Mijn originele content sloeg in het begin niet aan, maar ik vond het geweldig om te zien hoe anderen mijn creaties droegen en ervan genoten. In een notendop ben ik digitaal design ingestapt omdat ik graag inhoud creëer die mensen doet glimlachen en hen in staat stelt zich op een zinvolle manier uit te drukken.’’

Voor wie zijn je producten bedoeld? Wie koopt ze over het algemeen? ‘’Bij het ontwerpen van nieuwe artikelen probeer ik naar binnen te kijken. Ik stel mezelf vragen als: "wat zou ik op mijn avatar willen dragen?" of "is er een look of gevoel dat ik wil overbrengen die ik niet gebruik in mijn huidige collectie?". Mijn publiek bestaat uit mensen die bekend zijn met Roblox en die bekend zijn met het internet. Het zijn mensen die mijn slechte grappen snappen en graag dezelfde blokkerige spelletjes spelen. Roblox heeft een ruimte en cultuur gecreëerd die moeilijk te definiëren is als je erbuiten staat, maar er binnenin bloeien mijn modeontwerpen.’’

Op welke manier helpt Roblox je om je creativiteit te verkennen? ‘’Het spelen van Roblox is wat me voor het eerst inspireerde om te beginnen met creëren, en het is ook waar ik digitaal ontwerpen heb geleerd. Toen ik begon waren er geen online tutorials en viel er geen geld te verdienen. Het was gewoon ik en mijn vrienden die de spellen maakten die we samen wilden spelen. In 2019 deed ik mee aan het Roblox Accelerator Programme en daarna aan het UGC-programma. Sindsdien heb ik jarenlang nauw samengewerkt met Roblox. Ik vind zeker dat ze je de tools en ruimte geven om je creativiteit te bevorderen, er is een goede symbiotische relatie tussen Roblox en de ontwikkelaars en ontwerpers op het platform.’’

Beeld: Forever 21 x Roblox

‘’Door mezelf te omringen met andere ontwikkelaars op Roblox, maar ook door met andere spelers te praten om erachter te komen wat zij nodig hebben, is die stroom van creativiteit in de loop der jaren echt op gang gekomen. De afgelopen jaren heb ik de kans gehad om samen te werken met merken die de metaverse willen betreden. Het is inspirerend om nauw samen te werken met mensen in de fysieke mode-industrie en het helpt je echt om na te denken over de bredere toepassingen van virtuele ontwerpen en hoe ze zowel de echte modetrends kunnen weerspiegelen als deze kunnen beïnvloeden. Van iedereen die je ontmoet, kun je iets leren. Door te leren luisteren en open te staan voor lessen heb ik echt zoveel verschillende gebieden van creativiteit kunnen verkennen.’’

Denk je dat digitale mode de toekomst van de sector is? ‘’Absoluut. De metaverse evolueert en platformen zoals Roblox veranderen de manier waarop mensen communiceren en hun tijd doorbrengen. Mensen maken herinneringen met hun vrienden in Roblox die kunnen wedijveren met fysieke ervaringen. Digitale mode - de manier waarop mensen zichzelf uitdrukken en hun avatars ontwerpen of aankleden - is hier een belangrijk onderdeel van.’’

Heb je nog toekomstplannen om je concept/bedrijf te laten groeien? ‘’Ik heb zo veel innovatieve manieren om mijn bedrijf uit te breiden, waarvan ik er veel nog niet publiekelijk kan aankondigen. De recente lancering van Layered Clothing is een gigantisch nieuw groeigebied geweest en heeft me in staat gesteld om zoveel nieuwe soorten kleding te creëren. Digitaal design correspondeert op zoveel manieren met de digitale ruimte dat er nooit een tekort is aan nieuwe dingen om te creëren.’’

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.